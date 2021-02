Murillo sale al rescate del Celta en el último suspiro

··· “El punto nos viene bien para mantener la distancia con un rival directo. El partido fue feo y parecía para un 0-0. Terminamos rescatando un punto por la ambición de ir a buscarlo hasta el último minuto”, comentó el técnico del Celta Eduardo Coudet. Apuntó el argentino que su equipo tiene que “mejorar” porque hoy no hizo “un gran partido”, pero insistió en la importancia de no perder ante un rival directo. “Fue muy trabado, apagado, y no pudimos encontrar nunca el ritmo, pero mantenemos la distancia con los que están más abajo. El próximo partido, ante el Huesca, también va a ser con un rival directo. Nadie dijo que iba a ser fácil de aquí al final del torneo”, subrayó.