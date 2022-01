Muy pronto habrá nuevas reglas

CORREN TIEMPOS DE conflicto y la actualidad pasa del campo a los despachos. El Barça se deshumaniza y entra en una guerra con final desconocido. El caso Dembélé está incandescente. El jugador pasa de idolatrado a defenestrado en la misma jugada. El club quiere someterlo a sus intereses y sus pretensiones son otras. Aparecen presiones, declaraciones y situaciones que no se ajustan a derecho ni son acordes con la caballerosidad que se le supone a un equipo, salvo que se crean superiores al resto de los mortales. La situación financiera los ha llevado a problemas de ajuste salarial, así presionan a unos para conseguir rebajas y los que no entran por el aro los someten a desprestigio profesional y social. Han creado un ambiente raro, difícil. Este caso es llamativo, pero ya hubo otros. No habría caso si el jugador quisiera quedarse y el club no. No es del todo verdad que un jugador juega donde quiere.

Si las noticias de fichajes son ciertas, a mí no me dan las cuentas. Los grandes empiezan a rivalizar y soltar bulos. Es posible que detrás de las noticias haya muchas ganas de enredar y debitar al rival encareciendo cada operación. Madrid y Barça se complementan y rivalizan, pujan por jugadores estrella, son dos entidades que pelean por ser la más grande. Dicen que los del Madrid están con mucho dinero para fichar, tienen un plan para volver a ganar. Eso pasa por incorporar figuras. Barcelona insiste en un ADN distinto, venden lo suyo como lo mejor, incluso ganan sin victorias, alaban una identidad de fútbol muy marcada y a morir con ella. Hay más fe que resultados. Todos quieren apoderarse de la identidad del juego y el juego es de los jugadores y se puede hacer de muchas maneras.

Los otros despachos también trabajan y pronto habrá nuevas reglas. La FIFA, máximo organismo regidor del fútbol, presenta el nuevo reglamento que ha elaborado sobre la cesión de futbolistas internacionales con el objetivo de “desarrollar a los jugadores jóvenes, promover el equilibrio competitivo y evitar el acaparamiento o acumulación de futbolistas”, estipulando una serie de limitaciones en las transferencias de jugadores y garantizar que se cumplan los objetivos. Se ve necesario firmar un acuerdo para definir todos los términos de las cesiones, en especial el tiempo y las condiciones, con una duración mínima y limitar a tres jugadores el número de cesiones por temporada entre dos clubes.

Los intermediarios se embolsan 500 millones en comisiones cada año, y la FIFA intenta establecer un nuevo marco en materia de traspasos, que afecta a los agentes y a las comisiones. Deberían desaparecer, son abusivas y condicionan la composición de los planteles.

Los clubs pronto demandarán un cambio en los convenios y en la legislación laboral del futbolista. Los casos de que hablamos y lo que está pasando, con jugadores como Gareth Bale han encendido una alarma y son tan llamativos que sensibilizan a la sociedad, denunciando un trato de favor hacia los jugadores que no lo merecen. El sentimiento de pertenencia, el sentir los colores, el amor por los clubs ya está desapareciendo. Vamos en busca de la compensación relacionada con la productividad.