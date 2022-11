Nadal evita a Djokovic y Medvedev en la fase de grupos de las Finales ATP

TENIS Rafael Nadal quedó encuadrado en el grupo verde de las Finales ATP (del 13 a 20 de noviembre), evitando a tres de los favoritos como el serbio Novak Djokovic, el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Daniil Medvedev, que se medirán entre ellos en el grupo rojo. Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, no podrá acudir finalmente al torneo debido a una lesión y, por lo tanto, queda a expensas de Nadal y de Tsitsipas para mantener su condición de número uno. El tenista murciano necesita que el balear no sea finalista y que el griego no se proclame campeón ganando todos sus partidos para seguir estando en lo más alto del ránking. Nadal ha quedado encuadrado en el grupo verde junto al noruego Casper Ruud, al estadounidense Taylor Fritz y al canadiense Félix Augier-Aliassime. El grupo rojo lo forman Djokovic, Tsitsipas, Medvedev y Andrey Rublev. EFE