Nadal prácticamente eliminado tras perder con Auger-Aliassime

Roma. El tenista español Rafael Nadal puso el foco en la próxima temporada, tras la derrota ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, por 6-3 y 6-4, que le deja prácticamente fuera de las Finales ATP que se disputan en Turín, único gran torneo que no tiene.

“Mañana empieza mi temporada 2023. Tengo que seguir trabajando para estar con opciones el año que viene. Hay un par de cosas positivas, he jugado dos torneos en dos semanas, es algo positivo. No he olvidado cómo jugar al tenis, necesito recuperar buenas sensaciones y la mentalidad fuerte que necesito para estar en el nivel que quiero estar, que no se si podré recuperar pero que no tengo dudas que voy a morir por ello”, aseguró en rueda de prensa.

“Estos dos partidos no han sido malos tenísticamente, han sido malos mentalmente en momentos clave. Ha sido mejor este que el otro día, aunque he sido incapaz de hacer buenas mis opciones. Luché hasta el final, pero cuando las cosas van de esta forma, con esta dinámica, es difícil cambiar. Nada de lo que quejarme, solo aceptar que es lo que tenemos hoy. Félix es un gran jugador que ha jugado mejor los puntos clave. Bien por él”, añadió.

Nadal, que suma cuatro derrotas consecutivas, algo que lo ocurría desde 2009, reconoció sentirse decepcionado e insistió en su máxima habitual. EFE