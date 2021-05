Nadal, regalo para Carlos Alcaraz en su mayoría de edad

La puesta en escena de Rafael Nadal en el torneo de Madrid forma parte del sueño de la principal esperanza del tenis español, Carlos Alcaraz, que celebrará su mayoría de edad este miércoles sobre la arcilla de la pista Manolo Santana, la principal, de la Caja Mágica.

Rafa salta a la arena del Masters 1.000 de Madrid en busca de su sexto título en la competición. Nadie ha ganado más. La renuncia de Novak Djokovic le erige como principal favorito a pesar de las peculiaridades y dificultades que el balear encuentra en una competición de polvo de ladrillo distinta por sus condiciones.

Nadal y Alcaraz, en segunda ronda. El primer obstáculo del manacorí en su camino hacia la final. El sueño de Alcaraz agraciado con una de las invitaciones de la competición. Presente contra futuro. El primer gran aliciente en esta vuelta del torneo de Madrid tras el parón provocado el pasado año por la pandemia. Un regalo en la segunda ronda del evento.

“Alcaraz es un jugador muy joven con un gran presente y mejor futuro. Tiene unos valores muy positivos y adecuados para la sociedad de hoy en día. Puede ser un buen ejemplo”, dijo Nadal.

Alcaraz, que desde niño ha tenido al balear como referente, ya tuvo la ocasión de entrenarse con Nadal antes de debutar en , en el Abierto de Australia, en enero.

El tenista de El Palmar, puesto 120 del mundo, gana experiencia en torneos del circuito. Llegó a dieciseisavos en Estoril, frenado por Marin Cilic; cayó en primera ronda en el Conde de Godó ante Francis Tiafoe tras ceder en semifinales en Marbella ante Jaume Munar. Antes, cayó en las rondas iniciales en el Masters 1.000 de Miami y en Acapulco y Montpellier.

ESPECIAL. “Siempre se dice que cumplir 18 es especial, pero lo más especial es decir que lo celebras jugando con el mejor de la historia del tenis y uno de tus ídolos. Tu regalo del 18 cumpleaños no se olvida y no olvidaré este momento”, dijo Alcaraz tras ganar a Adrian Mannarino en su debut en el torneo.

“Hay muchas comparaciones y seguro que se va a hablar de mí, de Rafa, se va a comparar... que si la nueva generación y la leyenda ..., intentaré dar lo mejor de mí, jugar lo que sé, mejorar y disfrutar. Habrá gente que me dirá que no tengo nada que hacer o cosas de ese estilo pero ellos no saben lo que es jugar contra este tipo de jugadores y lo que siento dentro de pista. Estaré nervioso, pero intentaré estar tranquilo y dar lo mejor de mí”, explicó.