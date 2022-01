Nadal regresa a las pistas con una victoria en dobles junto a Munar

··· El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, jugará definitivamente el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que arranca el día 17 en Melbourne, tras confirmar que puede viajar al país con una exención médica. De este modo, el de Belgrado pone fin a todos los rumores sobre su presencia o no en el ‘grande’ oceánico ya que siempre se ha mostrado contrario a la obligatoriedad de estar vacunado para poder competir, aunque este es uno de los requisitos de entrada en Australia y él no ha llegado a confirmar si lo cumple o no. De hecho, finalmente renunció a competir en la Copa ATP que se disputa en Sidney con su país.

··· Desde la organización del Grand Slam se informó que el serbio “solicitó una exención médica que fue otorgada tras un riguroso proceso de revisión que involucró a dos paneles independientes de expertos médicos” y se recuerda que “las solicitudes son confidenciales, por lo que es muy poco probable que se haga público el razonamiento en el caso de Djokovic”.