Nadal se retira de Wimbledon por su lesión en el abdominal

Londres. EFE. El español Rafael Nadal confirmó este jueves que estará tres o cuatro semanas fuera de competición por la lesión en el abdominal que le ha obligado a retirarse del torneo de Wimbledon la víspera de las semifinales. El balear espera que este problema no le modifique el calendario para lo que le resta de temporada. "Estaré tres o cuatro semanas fuera. Espero que esto no me haga cambiar mi calendario y pueda jugar lo que tenía programado. En una semana podré jugar desde el fondo, sin sacar", dijo.