Nadal y Sinner: dos vías que convergen de nuevo en París

··· El suizo Roger Federer no disputará su partido de octavos de final de Roland Garros contra el italiano Matteo Berrettini. “Es importante que escuche a mi cuerpo y no vaya demasiado deprisa en el retorno a la competición. Estoy feliz de mis tres triunfos. No hay nada mejor que el sentimiento de retorno a las pistas”, aseguró el suizo en un comunicado difundido por la organización. El suizo, octavo favorito, recordó que en 2020 tuvo que someterse a dos operaciones de rodilla y luego pasó un año de rehabilitación, lo que mantiene su físico todavía débil. En un torneo en el que no tenía expectativas de triunfo, no quiere comprometer su preparación para Wimbledon, gran objetivo de la temporada.

··· También dice adiós Serena Williams, que no sumará en París este año su 24 Grand Slam, tras caer en octavos de final ante la kazaka Elena Rybakina, 22 del ránquin, que le derrotó por 6-3 y 7-5.