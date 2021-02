Nadal y su “situación complicada” para encarar el Abierto de Australia

Melbourne (Australia). El español y segundo clasificado mundial Rafael Nadal (2) admitió ayer que se encuentra en una “situación complicada” por las molestias de espalda que sufre durante el movimiento de servicio a dos días de debutar (lo hará en la madrugada espeñola de mañana martes) en primera ronda del primer major de la temporada ante el serbio Laslo Djere.

“Hasta hace unos días días casi todo era perfecto. Había hecho una pretemporada muy progresiva y estaba con confianza. Sin embargo, desde que pasó esto, la confianza se ha convertido con el paso de los días en problemas”, admitió el balear, que afrontará el reto en Melbourne Park de superar al suizo Roger Federer como tenista con mayor número de títulos Grand Slam (21) en la historia.

“He pasado los últimos días sufriendo y sin poder entrenar a la intensidad que me hubiera gustado. No obstante, llevo un buen bagaje detrás. Si no me limita en cuanto a libertad de movimiento y gano partidos, puede que recupere la confianza”, comentó el ganador en Melbourne Park en la edición de 2009.

El balear explicó con detalle la molestia que sufre, la cual se produjo tras una sesión de entrenamiento en Adelaida (Australia) y descartó que se trate de una lesión grave.

“Cuando saco tengo un músculo que se tensa y no me permite hacer el movimiento con libertad, por lo que no puedo forzarlo. Hoy me he entrenado y las sensaciones han sido un poco mejores pero he notado que se iba cargando”, agregó el cabeza de serie número dos, que arrancará su camino en Melbourne Park en el segundo turno del pase matutino en la pista central Rod Laver Arena.

Nadal desveló que disputó el partido de exhibición contra el austriaco Dominic Thiem en Adelaida hace nueve días con estas molestias, aunque agregó que decidió disputarlo porque se había comprometido a ello.

CÓMODO. Por contra, el serbio y número uno mundial Novak Djokovic admitió que cada año que pasa se siente más cómodo en Melbourne, donde ha conseguido un total de ocho coronas.

“Este escenario me trae muy buenos sentimientos y confianza. Me siento muy bien estando aquí, está claro que si mentalmente estás bien no importa el sitio donde juegues, pero aquí simplemente me encuentro bien”, explicó ayer. efe