Nafti: “Estoy orgulloso de haber defendido el escudo del Lugo”

El técnico Medhi Nafti, que fue despedido este domingo por el CD Lugo, dijo adiós al conjunto gallego agradecido y con buenas palabras a pesar de su destitución, e hizo hincapié en el “grandísimo rendimiento” de los jugadores a los que dirigió en las últimas 22 jornadas del campeonato.

La salida de Nafti se produjo con el equipo fuera de las posiciones de descenso aunque inmerso en un bache de resultados, especialmente lejos del Ángel Carro, ya que en el estadio lucense no cedió derrota alguna. “El pasado mes de octubre llegué a Lugo muy ilusionado y aunque ahora me toca irme triste no quiero hacerlo sin antes dar las gracias a todos los que me han ayudado en esta maravillosa experiencia”, indicó en un comunicado que difundió en sus redes sociales.

El preparador franco-tunecino se mostró “especialmente” agradecido a “los futbolistas” por “su actitud, esfuerzo, compromiso, entrega, colaboración, paciencia y comportamiento” con él y el resto del cuerpo técnico. “Estoy muy orgulloso de haber ayudado a que el equipo tuviese un grandísimo rendimiento en estos 22 partidos, creo que dieron lo mejor de ellos y vivimos más días alegres que tristes”, expuso.

También dio las “gracias al presidente y a la directiva” por la “oportunidad” de dirigir por primera vez a un equipo del fútbol profesional español, y también a su equipo de trabajo. Con ellos, relató, vivió “una experiencia exigente en un club con grandes personas que trabajan duro día a día y en silencio”. “Estoy triste, pero no me arrepiento ni por un momento de mi decisión de venir aquí. Estoy muy orgulloso de haber defendido este escudo y por lo que hemos logrado juntos”, incidió.

Nafti afirmó que “la pena más grande” de esta etapa en el banquillo del Lugo es “no haber podido disfrutar de alguno” de los triunfos que logró “junto a toda la afición en el Anxo Carro”, ya que los partidos se disputaron sin público. Del estadio lucense recordó que fue un “fortín que nadie asaltó” durante su estadía en el banquillo rojiblanco.

“Deseo mucha salud y el mejor de los futuros al club, la afición y toda la gente de Lugo. No olvidaré el cariño y el trato recibido, me he sentido como en casa”, finalizó.