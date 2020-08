Negra sombra, pero algo de luz económica para el Barça si se va Leo Messi

··· Leo Messi comunicó al FC Barcelona que no se presentará a las pruebas PCR que los jugadores deben pasar hoy en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, según anunció la emisora RAC 1. Estas pruebas son obligatorias para comprobar que los jugadores no tienen el coronavirus y pueden iniciar los entrenamientos, mañana, a las órdenes de Koeman. Messi considera que su contrato ha finalizado después de ejecutar la cláusula liberatoria de final de temporada. El viernes, el entorno de Messi anunció que el jugador se presentaría a las pruebas PCR y a los entrenamientos para no forzar más la situación por respeto a los socios y pactar una salida con el club, que se niega a negociar.