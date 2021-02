“No fuimos conscientes de estar en 2ªB”, dice Héctor

A Coruña. Héctor Hernández, lateral del Deportivo, admitió ayer que el equipo desde el principio no fue “consciente” de estar en Segunda División B. El club coruñés sufrió dos descensos en tres años, de Primera División en la 2017/18 a Segunda B en el curso actual, y puede seguir bajando peldaños. No ser consciente de la categoría “te condiciona mucho la cabeza, que es lo principal para jugar. Tenemos gente que ha jugado en categorías superiores, me incluyo yo, pero por h o por b, no sabemos por qué, no hemos dado con la tecla”, admitió Héctor. “Pensamos que la primera fase la pasaríamos con la gorra”, admitió. C. A. F.