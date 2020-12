No habrá indemnización a Heurtel si ficha por un equipo de la ACB

Barcelona. El director del Área de Deportes Profesionales del Barcelona, Albert Soler, aseguró que la entidad azulgrana no indemnizará a Thomas Heurtel, que es pretendido por el Real Madrid, en el caso de que fiche por un equipo español.

Así lo comentó Soler, en declaraciones a Barça TV. “Los intereses del Barça están por encima de todo” insistió el ejecutivo, quien comentó que desde el club azulgrana sintieron que el base francés les estaba “engañando”. “Lo normal es que salga del club pero no le indemnizaremos si se tiene que quedar en un equipo de la ACB”, afirmó Soler, y señaló que el Barcelona comunicó al jugador que no contaba con él y que no iba a ser convocado para los siguientes partidos ante el Joventut y el Anadolu Efes. “A partir de ese momento, el jugador se pone a negociar y nos pide poder viajar con el chárter del equipo (a Estambul) para poder acabar con su representante las negociaciones establecidas (con el Fenerbahce)”, insistió.

Soler explicó que Heurtel viajó con el equipo, pero que no siguió la disciplina del mismo: “La vida que hizo en Estambul fue ajena a la dinámica del equipo. Él nos pidió entrenar y pudo hacerlo, pero no formó parte de la convocatoria del equipo”. La sorpresa surgió, dijo, cuando el club se enteró de que no estaba negociando “con ningún equipo turco”, sino con “un conjunto de la Liga ACB”. “Nos sentimos que nos estaba engañando”, afirmó Soler, quien en ningún momento durante la entrevista se refirió al interés del Real Madrid en el jugador.

El ejecutivo comentó que ante la situación planteada entre “todos los miembros del staff del baloncesto del club” decidieron que el jugador acabara de hacer sus gestiones, pero que “no volvería con el equipo”. “Él no se quedó solo y desamparado en ningún momento en Turquía. Se quedó con su agente y el club se hizo cargo de los gastos de vuelta y del hotel, porque sigue siendo un jugador bajo la disciplina del club”, subrayó.

Soler cree que la decisión fue “la acertada”, ya que “él no estaba en la disciplina que el primer equipo llevaba y lo normal es que Thomas saliera del club ahora que no cuenta para el equipo”. a.e.