No jugarán los clubes de Preferente Norte con mascarilla ni sin apoyos

Santiago. El escenario presidido por la covid sigue creando situaciones conflictivas en el fútbol gallego. Ahora, los 20 clubes de la Preferente Galicia, grupo norte, han firmado una carta dirigida a la Real Federación Gallega de Fútbol puntualizando varios puntos que se pueden resumir en dos aspectos: uno, la prioridad debe ser la salud del futbolista, y en este sentido rechazan jugar con mascarilla; y dos, tanto si el uso de la máscara se cambia por la realización de test serológicos, reclaman que se les financien, dentro del apoyo económico en el que van incluidos otros puntos como la no retirada de las cafeterías de los campos.

Los clubes advierten de que, si no se admiten sus reclamaciones, se debe proceder a suspender la competición (y con ello el cobro de las mutualidades, licencias, etc.) y, de no ser así, ellos renunciarían a participar.

El pasado 19 de septiembre hubo una reunión entre los clubes de Preferente Galicia y la RFGF, y los clubes protestan porque “seguimos sin tener respuesta (federativa) a las cuestiones planteadas”.

Por eso, inciden en que la competición se debe reanudar garantizando la salud de los participantes y “dentro de unos parámetros que hagan viable económicamente para los clubes”.

La oposición es frontal a la Orden de la Consellería de Sanidade de la que “parece deducirse deducirse la obligatoriedad del uso de mascarilla” en entrenamientos y partidos. Los clubes se negarían a participar así. Y ante la posible opción que la RFGF propondría como alternativa, realizar test serológicos a los deportistas, rechazan asumir su coste, en cualquier porcentaje, como cualquier medida que supusiese gastos extraordinarios; solicitan que sean asumidos “por las administraciones y entes públicos implicados”, pues sus presupuestos “no pueden soportar dicho gasto”.

También se rechaza que se dé por perdido un partido a un equipo si presenta casos positivos de covid. Abogan por buscar otra fórmula, aplazando el partido correspondiente y jugándolo en otra fecha, pues no se les puede penalizar “por una situación ajena a su control y en la que, para nada, actuarían con mala fe vulnerando el espíritu de la competición”. Y piden que se ha de informar y aclarar qué sucedería si se suspendiese la competición.

CAFETERÍAS. Ante la información de que los clubes no podrán abrir “ambigús y cafeterías existentes en las instalaciones deportivas, así como la obligación de que todo el público asistente esté sentado y guardando la distancia de seguridad”, los clubes muestran su rechazo pues, una vez garantizada la seguridad, “se ha de velar por la viabilidad económica” y sería otro ingreso que perderían.

Finalmente, los clubes destacan las discrepancias entre protocolos de las distintas federaciones, y piden un criterio uniforme. “En Asturias la Regional Preferente se inicia el 18 de octubre, sin mascarillas, ni realización de test y, en Galicia, estemos todavía en las circunstancias que aquí nos ocupan”, ponen como ejemplo. ecg