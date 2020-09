“No jugaré gratis, pero hay más cosas que el dinero”, dice Beauvue

A Coruña. El jugador del Deportivo Claudio Beauvue se ha reincorporado al equipo después de haber finalizado su contrato con el descenso a Segunda B porque quiere devolver al club al fútbol profesional y porque, a sus 32 años, valora “otras cosas” por encima del dinero o la categoría futbolística, explicó en su presentación.

“No he firmado por el Deportivo para estar bien deportivamente, entre comillas, porque podía estar en otros clubes, en Primera división en otro país, a otro nivel, pero he querido quedarme porque es muy duro también por la gente que trabaja alrededor del club y que ya no trabaja para nosotros”, indicó en rueda de prensa telemática.

Beauvue ha regresado al Deportivo después de haber aceptado una rebaja salarial por el descenso a Segunda B respecto a lo que tenía estipulado en su contrato si el equipo hubiera seguido en Segunda. “¿El dinero? No voy a jugar gratis, pero en la vida hay que valorar algunas cosas y me quedo con el valor de la gente, el sentimiento. El año pasado tenía la posibilidad de un contrato de lujo en Arabia y me quedé por otras cosas. Valoro más otras cosas que el dinero”, señaló.

Además, el interior uruguayo Nacho González se entrenó ayer por primera vez con el Dépor, antes de oficializarse su contratación. González, de 26 años, firma por dos temporadas procedente del Plaza Colonia. Y el presidente Fernando Vidal confirmó en COPE el fichaje del atacante portugués Rui Costa, ex del Alcorcón. C. A. F.