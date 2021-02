No puede comprar el gol el Jerubex Santiago Futsal

El gol se compra. Es un axioma que se suele repetir en las conversaciones sobre fútbol. El Jerubex Santiago Futsal ofrece cada partido cantidades industriales de buen trabajo, derrocha ilusión, no pone una mala cara en una temporada que está siendo nefasta... por su falta de gol, como primera causa. O mejor dicho, porque no puede comprar gol. Dos jugadores que en su día tuvo, que se pulieron en su escuela, Antonio Diz y Adri Pirata, sí lo tienen: ayer castigaron a su exequipo: sin rencor, que esto es deporte. Ellos firmaron la superioridad del Noia Portus Apostoli, un equipo que está para otro nivel, en el derbi de Santa Isabel, sin aficiones (0-2).

Un dato: entre Antonio Diz y Adri Pirata han marcado en este curso más goles (19) que todo el Jerubex Santiago Futsal (17). Un dato vale más que mil palabras.

El Noia Portus Apostoli tiene, entre otras cosas, un gran presupuesto: sí puede comprar el gol: sí pudo comprar a Diz y a Pirata. Que esto no suene a reproche alguno ante el formidable, ilusionante proyecto que ha edificado el club noiés. Uno brindará sinceramente si, como espera, al final de esta temporada llega su merecido ascenso a Primera. Pero las cosas son como son: construir un edificio así no se logra sin dinero.

El derbi ofreció una primera imagen en Santa Isabel llena de melancolía: con los dos equipos formados, de blanco el Santiago y de rosa el Noia, los jugadores aplaudieron a una grada vacía, a aficionados que no estaban. Fueron aplausos tan sinceros como llenos de vacío, de inquietud por una situación que no termina nunca de pasar.

Después, ya sobre el parqué, el equipo noiés paseó sus excelentes plantilla, trabajo y estado de forma. Fue muy superior y debió ganar por más diferencia, que entre Brais, los postes y la falta de puntería final el Noia perdió goles.

Nada que reprochar al Jerubex Santiago Futsal. Es encomiable su derroche de energía, su pasión, su entrega total, su no rendirse nunca. Pero cuando no marcó en su brioso inicio, cuando se jugó en campo visitante y no sacó provecho de cuatro o cinco jugadas a balón parado y Brian luciendo su fusil... cuando el Noia tomó el mando y Lluc probó a Brais, entonces todo pareció pendiente de una sentencia inevitable.

Resistió el Santiago como pudo, e incluso Cristian tuvo un par de situaciones claras. Pero el 1-0 no llegó, y cuando Lluc encontró el agujero en la defensa local, con Diz solo en el área, y éste resolvió con maestría de tacón, aunque aún quedaban minutos pareció conocerse ya el ganador.

Fue así, porque en una segunda parte totalmente dominada por el Noia, con Pirata en plan estrella, éste aprovechó el regalo de la dupla arbitral, una falta al borde del área que si lo era conllevaba tarjeta amarilla y no se sacó (?). Merecido el gol tan buscado por Pirata, eso sí.

Tras el 0-2 se trataba de navegar hasta el final. No se rindió el Santiago, y Domingo y el poste sacaron un disparo de Cristian. A 38 segundos del final, Brian le dio un puntapié a un balón que ya había salido: segunda amarilla y roja. Como para demostrar que se es un mal árbitro.