No sabe de clases la covid: CR7 y Mirotic dan positivo

Que el deporte mundial se está viendo seriamente afectado por la pandemia de coronavirus no es ninguna novedad. Este año quedaron canceladas citas de la grandeza de los Juegos Olímpicos, Wimbledon, el Europeo de fútbol... y otras (NBA, Roland Garros) se jugaron en fecha y con condiciones atípicas. Pero lo que también está ayudando a hacer entender el deporte a la población es que el covid-19 no entiende de clases. Ayer llegó la doble noticia: el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y el baloncestista del Barça Nikola Mirotic han dado positivo.

El portugués dejó la concentración de la selección de Portugal, con la que iba a enfrentar a la de Suecia esta noche. Su federación comunicó que el jugador está “bien, sin síntomas y en aislamiento”. El resto de jugadores de la selección de Portugal pasaron pruebas ayer; todos los resultados fueron negativos.

El delantero del Juventus es el tercer jugador de Portugal que da positivo en covid. Ronaldo jugó el pasado domingo contra Francia en París. Y el pasado 7 acudió a jugar contra España, abandonando la cuarentena que se había decretado en Italia por dos positivos en la Juventus.

Ahora se resalta la foto, sin mascarilla y abrazados, que CR se hizo junto a Sergio Ramos y Pepe tras jugar en Lisboa. Y la de la cena junto a sus compañeros de selección.

Mirotic ya no pudo jugar ayer el partido de Euroliga en la pista del Valencia. “Quiero contaros que he dado positivo por covid-19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas”, escribió el hispano-montenegrino ayer en las redes sociales.

Sí pudo dirigir al equipo anoche, tras haber superado su positivo y estar asintomático, el técnico del Barça, Sarunas Jasikevicius, que se perdió la semana pasada el partido contra el Zenit San Petersburgo. Los dos partidos del Zenit esta semana en España, ante el Baskonia y el Valencia, fueron suspendidos.

Y más en Euroliga: el Khimki jugará hoy contra el Real Madrid con cinco bajas por coronavirus...