Noia Portus Apostoli FS: inscrición para formar parte das categorías inferiores

Noia. O prazo de inscrición para formar parte das categorías inferiores do Noia Portus Apostoli FS (nados entre 2004 e 2018) quedou aberto desde onte, 8 de agosto, e o pago realizarase no local social do club (Rúa Carcasía, 7). Toda a información está recollida no apartado Base da páxina web do clube, ademais de no correo electrónico administracion@noiafutbolsala.com e no número 625 08 95 05 (soamente a través de WhatsApp).

A maquinaria da Escola Deportiva do Noia Portus Apostoli FS bota a andar de cara a temporada 2022/2023, coa apertura do prazo de inscrición para todos os rapaces e rapazas nados entre os anos 2004 e 2018 que desexen gozar do fútbol sala.

A entidade afronta unha temporada histórica co debut na Primeira División, e tamén unha nova etapa no que á base se refire, coa entrada do ex xogador e ex capitán do primeiro equipo David Palmas como responsable da secretaría técnica e metodoloxía da escola deportiva.

Nas próximas semanas desde o club iremos dando todo tipo de información en canto aos horarios de adestramento e outros detalles de cada equipo da nosa Escola Deportiva. “Se precisas algún tipo de información que non atopes no apartado da nosa web adicado á Escola, contacta co correo electrónico administracion@noiafutbolsala.com ou ao teléfono 625 08 85 05, soamente por Whatsapp”, indican desde o Noia Portus Apostoli FS. ECG