Noia-Santiago, que intentó no jugar, al fin en Copa Galicia

Noia Portus Apostoli FS y Santiago Futsal han tenido que esperar meses para que se resuelva su eliminatoria de semifinales de la XXIX Copa Galicia. Tras el partido de ida a finales de febrero, en el que el conjunto noiés se impuso por 3-4 en Santa Isabel, llega hoy (17.00 horas, Municipal Agustín Mourís de Noia), el partido de vuelta. Con otras plantillas en los dos equiposm, que preparan su inminente estreno (el próximo fin de semana) en la liga.

Han pasado meses... pero el Santiago intentó que no se jugara hoy. Según informó ayer el club, solicitó “esta semana formalmente al Comité de Competición de la RFGF retrasar el partido” al menos una semana, pues sólo pudo completar cinco sesiones “con relativa normalidad”.

Duros tiempos, los del covid-19. Explica el Santiago Futsal que “hasta esta semana el equipo trabajó en dos grupos separados y estables de seis y siete jugadores, cumpliendo las normativas sanitarias vigentes en nuestra ciudad”. Entiende que no pudo preparar el partido “en condiciones de igualdad y que al ser una competición no oficial no habría problema en retrasarla al 16-17 de octubre, como propuso el SF desde unprimermomento”.

La respuesta del comité de competición de la RFGF concluye que “no existe reconocimiento reglamentario alguno de un pretendido derecho a la igualdad en el entrenamiento con o sin contacto físico entre dos clubes en función de las medidas de prevención específicas establecidas en undeterminado territorio en las semanas previas al encuentro en una situación general de emergencia sanitaria”, y que el calendario “ aconseja nodemorar lacelebración de aquellos encuentros que puedan celebrarse en lafechaprefijada”, y desestimó el recurso.

Desde el Santiago Futsal no se comparte, claro, la resolución, “sobre todo cuando en la Copa Galicia siempre se buscó el consenso de los clubes a la hora de fijar las fechas de celebración de los partidos. Recurrirá al Comité de Apelación.