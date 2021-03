Nolito confiesa que quiere retirarse en las filas del Celta

El centrocampista Manuel Agudo Nolito aseguró este miércoles que en el club Celta de Vigo ha vivido sus mejores momentos deportivos y personales, y no descartó retirarse como futbolista profesional en el conjunto gallego.

“En el Celta es donde he sido más feliz. A todos los equipos en los que he estado les tengo cariño pero en el Celta es donde más a gusto he estado. Si puedo me retiraré aquí. No sólo he sido yo feliz, también mi familia porque en Vigo nacieron dos de mis hijas”, indicó el futbolista en una comparecencia ante los periodistas.

Afirmó que cuando en el verano de 2016 decidió abandonar el Celta para fichar por el club británico Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, fue porque “era un paso que se tenía que dar” aunque dijo haberlo hecho “con todo el dolor”.

Por ello, el jugador agregó que cuando tuvo la oportunidad de regresar al estadio vigués de Balaídos lo aceptó “con los ojos cerrados”, confesó.

“Ojalá viva momentos muy buenos con el Celta”, manifestó Nolito, quien continuará un año más en el equipo celeste al haber disputado un 60 % de los partidos de LaLiga como titular: “Estoy muy contento de poder seguir un añito más, era lo que quería”.

No obstante, el extremo gaditano espera que su relación con el Celta se prolongue más allá del 30 de junio de 2022: “Tengo 34 años y me siento muy bien físicamente, pero no sé cómo me encontraré con 37 o 38 años. Ojalá pudiera estar jugando al máximo nivel hasta los 38 o 39”.

Dijo estar contento de el rendimiento del equipo esta temporada, sobre todo tras la llegada del técnico argentino Eduardo Coudet, después de la destitución en noviembre de Óscar García Junyent.

En su opinión, “el nuevo míster nos ha metido el dedo en el culo. Hoy en día hay que competir y correr. Si a eso le sumamos que en la plantilla hay muy buenos jugadores como Aspas, Brais Méndez, Denis, Renato... pues se ve que hay equipo para no sufrir como en estos últimos años”.

Destacó la importancia del último triunfo logrado ante el Huesca porque “nos da mucha tranquilidad”, pero insistió en el riesgo de “bajar la guardia” y de pensar que todo está hecho: “Lo primero es llegar a los 40 puntos para salvarnos cuando antes, luego ya se verá para arriba”. EFE