LAS MEJORES noticias que deparó la semana para el Obra fueron la recuperación de Ellenson para el partido de Vitoria y la renovación de Álex Suárez hasta 2024, que lo festejó siendo uno de los mejores en el citado partido. La peor fue la primera parte del Obra ante un Baskonia que no pasaba por sus mejores momentos de juego y de resultados, y que a pesar de todo, como dijo Moncho en la rueda de prensa, dejó a sus chicos como noqueados y sin capacidad para reponerse, ya que el control del juego y del marcador fue del equipo vitoriano en todo momento, de principio a fin, sin que el equipo santiagués mostrase el menor atisbo de volverse a meterse en un encuentro que entregó en ese fatídico primer cuarto.

Dusko Ivanovic estaba contento porque el equipo había estado al nivel defensivo tan agresivo como en el encuentro de la Euroliga del viernes ante el Armani de Milán, pero además habían podido jugar mucho más rápido, meter canastas más fáciles y acertar desde la línea de tres. Cuando un equipo cambia de un viernes para un domingo en estas facetas, no es porque haya mejorado su estado de forma o su nivel de concentración o su mentalidad, sino que es porque el rival se lo deja hacer por, fundamentalmente, no ser capaces de parar el uno contra uno, que es la clave de todas las batallas defensivas. Si el 1x1 no funciona correctamente, hay que hacer una defensa sobresaliente en lo táctico y esa circunstancia tampoco se dio en la novedosa pista gris del Buesa Arena.

Incidiendo en los tiros de tres puntos dijo que ante el Obra los tiraron en buenas situaciones. En fin, que cuando no se defiende bien, con intensidad y con concentración máxima en lo táctico, el otro equipo corre lo que quiere, tira desde dónde le place y convierte canastas muy fáciles. Este conglomerado de situaciones te da alas, ganas y motivación para ser más agresivos en la pista y conseguir sacar al equipo contrario de su juego rompiendo sus esquemas y sistemas.

Del Obra solo se salvaron, por momentos, jugadores como Beliauskas, Don Fernando, Álex y Birutis a cuentagotas. Para la próxima visita del Murcia urge volver al nivel defensivo mostrado ante el Fuenlabrada y con mayor consistencia temporal, es decir, sin desaparecer en el último cuarto o con un colchón suficiente si el bajón se produce. En Sar no podemos fallar ante los de nuestra liga.

El equipo de EBA sigue invicto, ganando sus partidos con amplia solvencia y exhibiendo un ritmo de juego muy alto independientemente del quinteto que Denís disponga sobre la pista. Solo sigue su estela el Porriño, pero el averaje es muy favorable al Obradoiro-Silleda, con +102 frente a +33, y con una media de 93 puntos por partido.

Finalizo con un ruego a la Concejala y al Servicio de Deportes para que tomen medidas, de una vez por todas, ya que no es de recibo que a 8 de octubre los clubs y entidades de Santiago reciban los horarios de uso de las instalaciones para la próxima temporada. Esto afecta a muchísimos deportistas, a sus familias, entre ellos a los niños de la cantera del Obra que tienen que volver a rehacer sus horarios y readaptar sus quehaceres semanales.