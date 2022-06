Northwest Triman, único tríatlon de distancia Ironman en toda Galicia

Hoxe volve o Northwest Triman, único tríatlon de distancia Ironman en Galicia e Campionato autonómico Xunta de Galicia de tríatlon en longa distancia, que se celebra en el concello das Pontes (A Coruña) e agarda a presenza de 651 triatletas, récord absoluto da proba á espera das baixas de última hora que poida haber na liña de saída.

A oitava edición do Northwest Triman ofrece un ano máis dous percorridos: o de longa distancia, con 3,8 quilómetros de natación (dúas voltas a un circuíto de 1,9km) no lago das Pontes con saída e chegada na praia, 180 km de ciclismo (catro xiros a un trazado que supera os 44 km) e pasa también polas estradas de Xermade e Vilalba e 42,2 km de maratón polas rúas das Pontes (catro voltas por riba dos 10 km), e o de media distancia, con 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo e 21,2 km de carrera.

Tras a cancelación en 2020 pola pandemia e unha séptima edición marcada polas limitacións sanitarias en 2021, o Northwest Triman recupera este ano a tradicional saída en masa desde a area. Ás 8:45 horas partirán os participantes de media distancia (420 dorsais) e ás 9:00 horas arrincará o formato Ironman (231). A organización aposta tamén polo circuito urbano na carreira a pé para que os triatletas poidan sentir a calor do público das Pontes, envorcado coa súa proba.

O Northwest Triman repite un ano máis como Campionato autonómico Xunta de Galicia de tríatlon en longa distancia, pero en ambas as modalidades haberá trofeos para os tres primeiros clasificados nas categorías sub-23, absoluta y veteráns 1 (de 40 a 49 anos), 2 (de 50 a 59) y 3 (de 60 a 69).

Ademais, haberá un galardón para o primeiro clasificado e a

primeira clasificada das Pontes

e para o mellor equipo masculi-

no e feminino en cada distancia.

A proba, que foi creada no ano 2013, reparte agora memso un total de 3.000 euros en premios.

A chegada do campión na proba de media distancia está prevista ao redor das 13:00 horas e a entrega de premios se realizará a partir das 14:30 h. mentres que o primeiro clasificado de longa non chegará antes das 18:00 e a cerimonia arrincará ás 21:45 horas. A meta permanecerá abierta ata as 23:30 h.

O Concello das Pontes atópase no sector nororiental da Deputación da Coruña, concretamente na comarca do Eume. Con 249,37 km² de superficie, é o concello máis extenso da provincia.

O Parque Natural das Fragas do Eume e a Serra da Faladoira son os dous grandes espazos verdes que rodean á depresión das Pontes desde o sur e o norte, pero o pulmón principal da vila é o lago artificial máis grande de Europa. “Tras o peche da mina de lignito en 2008 e a súa posterior reconversión, en 2012 inaugurouse con 5 quilómetros de longo, unha profundidade máxima de 206 metros e unha capacidade de 547 hectómetros cúbicos”, sinalan os promotores na nota de prensa.

Na edición de 2021, no apartado de longa distancia as primeiras posiicións foron para Fernando Santander de la Muñoza (9 horas, 1 minuto e 53 segundos) e Patricia Bueno Pérez (11h09:19) e nas probas de media distancia: Cristóbal Dios Ríos (4h13:18) e Beatriz Lalaguna Palacio (5h01:37), respectivamente.