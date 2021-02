“Nos centramos en dar todo lo que teníamos, no queríamos excusas”

Regresó el Monbus Obradoiro y regresó Mike Daum (Kimball (Nebraska), Estados Unidos; 1995). En el primer encuentro del equipo santiagués en un mes, tras un brote de COVID-19 que afectó a casi todo el grupo, el estadounidense completó el sábado su mejor actuación de una temporada en la que las lesiones no le han permitido rendir a su nivel. Daum alaba el carácter del grupo para lograr una victoria importante ante el Bilbao (80-72) y confía en prolongar su brillantez personal.

¿Cómo está el ánimo del equipo después de la victoria del sábado?

La moral está muy, muy alta. Obviamente fue un mes complicado por la cuarentena pero tuvimos una semana y media de entrenamiento y ganamos un partido contra un buen equipo como el Bilbao. Los chicos hicieron un gran trabajo de recuperación para poder rendir en la pista. Estamos muy contentos.

¿Cómo explica esa actuación frente al Bilbao después del mes que pasó el equipo con los contagios y la cuarentena de todo el grupo?

Sobre todo demostramos nuestra fortaleza mental y pudo verse que trabajamos desde casa, así que una vez que volvimos a entrenar no estábamos tan mal.

¿Fue un encuentro especial?

Creo que sí, está claro, en cuanto a todo lo que pasó con el virus y sufrir ese revés de tener que hacer cuarentena todos. Ser capaces de volver, de jugar tan duro, de dar toda nuestra energía y obtener la victoria es una sensación especial.

Antes del partido, ¿qué fue de lo que más hablaron en el vestuario?

En lo que más nos centramos fue en dar todo lo que teníamos. Obviamente estábamos en una situación difícil pero no queríamos ponernos excusas a nosotros mismos por estar en cuarentena o por no haber entrenado mucho. Lo que podíamos controlar era nuestra energía y nuestro esfuerzo así que queríamos estar seguros de darlo todo cuando nos tocase salir a pista.

¿Usted cómo se sintió jugando?

Muy bien, muy bien. Me sorprendió porque estuve enfermo y una vez que volví a la pista, a correr de un lado a otro, no me sentí muy cansado. Fue increíble jugar un partido de verdad contra jugadores que no son mis compañeros.

En su estadística dejó 17 puntos y 20 unidades de valoración. Fue su mejor partido de la temporada, y en el que más minutos tuvo como ‘3’. ¿Es casualidad?

No creo. Nuestro entrenador me prueba bastante de 3 durante el año y ahora estoy cogiendo el ritmo de jugar como 3 encontrando mi tiro, sabiendo cuándo atacar, cuándo pasar, etcétera. Fue un partido muy divertido en el sentido de que yo jugué bien pero mis compañeros también tuvieron una buena actuación.

La campaña pasada era novedad que jugase como 3, en esta asumió que podría alternar puestos. ¿Se siente igual de cómodo en ambas?

Totalmente. La temporada pasada fue la primera en la que realmente el equipo me utilizaba como exterior y ahora más que nunca me siento más preparado para jugar en múltiples posiciones. Lo que me pida el entrenador, si me dice que juegue de 4, de 4... Estoy emocionado por aceptar nuevos desafíos.

Supongo que está siendo una temporada complicada para usted, después de dos lesiones que le tuvieron varias semanas parado. ¿Le costó recuperar el ritmo y encontrar su sitio dentro del equipo?

Sí, está siendo una temporada interesante. Yo siempre he sido un tipo superpositivo, pero es cierto que hubo un periodo complicado. Me lesioné el tobillo, volví a jugar y me hice daño en el otro tobillo... Y después sentía que estaba fuera de ritmo, que no estaba sincronizado con el equipo. Cuando empezamos a entrenar otra vez noté que todo volvía a fluir y creo que lo más importante para mí es asegurarme de que doy el cien por cien de mi esfuerzo cada día, haciendo lo que sea para ayudar al equipo. Fue un periodo difícil pero ahora estoy muy seguro del punto en el que estoy.

¿Confía en que se vea al mejor Mike Daum hasta final de temporada?

Sí, estoy al cien por cien. Tenemos buenísimos anotadores en este equipo, yo solo quiero estar seguro de que doy el cien por cien y creo que así las cosas me irán bien.

¿Cómo afrontan esta doble salida a Zaragoza y Andorra?

Pusimos el listón bastante alto al volver así de la cuarentena y cómo jugamos. Estamos centrados en esta semana y solo queremos dar todo nuestro esfuerzo y nuestra energía. Mentalmente, cuando nos centramos en los pequeños detalles de la defensa, el rebote, cuidar las pérdidas... ahí es cuando tenemos más éxito. Zaragoza y Andorra son dos equipos fantásticos y serán dos partidos complicados, además fuera de casa, pero creo que si vamos con la mentalidad de jugar como mejor sabemos sin pensar en los demás, obtendremos resultados.

¿Cómo fue su experiencia personal con el virus?

Fue interesante. Di positivo y en los primeros cuatro o cinco días no tuve ningún síntoma. Pensaba que tendría la suerte de ser asintomático pero después perdí el gusto y el olfato, y me sentí tremendamente cansado durante todo el día. Recuerdo que estaba cenando y la comida no me sabía a nada, me preguntaba qué estaba pasando. Después de unos cinco días recuperé el gusto y el olfato, pero no tuve más síntomas.

Algunos compañeros comentan que fue duro asumir la incertidumbre, estar encerrado en casa sin saber por cuánto tiempo, alejados unos de otros, de sus familias...

Eso fue lo más duro. No hemos tenido interacciones sociales durante la temporada, salvo con los compañeros en los entrenamientos. Por las restricciones no salimos. Y no ver a la familia es lo más difícil pero también es parte del trabajo, es lo que tenemos que hacer. Fue duro estar en cuarentena sin saber cuántos días nos quedaban porque nuestras relaciones sociales son los entrenamientos, así que estamos siempre deseando volver a trabajar y vernos aquí. Estaremos muy contentos cuando el virus se vaya.

¿Enviaría algún mensaje a quienes no se lo toman tan en serio?

Lo más importante es mantener una mentalidad positiva. Obviamente está siendo una época muy complicada para todos, todos estamos viviendo cuarentenas, o viendo a familiares que sufren el COVID... Lo mejor es que todo volverá a la normalidad y la gente podrá salir y relacionarse. Empecé a hacer meditación para ayudarme a mantener mi mente limpia y no pensar demasiado en las cosas negativas.