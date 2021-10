Rodri Veiga, entrenador de la SD Compostela, aseguró en rueda de prensa que el equipo acusó una falta de ritmo y profundidad ante el Marino de Luanco. El técnico admitió que el gol en contra, a raíz de un error en la salida de balón a los cuatro minutos de juego, condicionó el transcurrir del partido.

Ritmo y profundidad. “Fuimos dominadores pero nos faltó ritmo en la primera parte y profundidad en la segunda. El gol tan rápido te condiciona más. Esperaba un posicionamiento replegado del rival, y después del gol así fue, incluso más todavía”.

Ocasiones. “En esta categoría hay ciertas ocasiones que no puedes perdonar. En la segunda parte empezamos mejor pero se nos acaba la gasolina y las ideas, y pudo pasar cualquier cosa”.

Insatisfecho. “No doy el punto por bueno porque el Marino solo tiró una vez a portería, pero hay que seguir trabajando”.

Puntos a mejorar. “Tenemos que seguir insistiendo y trabajando en las circulaciones de balón, que sean más rápidas, las movilidades, dónde queremos llevar la pelota y en qué momento”.

Error de Guille Torres. “Nadie quiere eso, hay que seguir animándolo y confianza máxima en él. Te da rabia porque es un error muy tonto. Un día le pasa a él y otro día, a otro”.

Gol. “El equipo se lleva un mazazo. Yo no creo que la actitud fuera mala. Lo que marca la diferencia es llevar el balón rápido de un lado a otro”.

Manel Menéndez, entrenador del Marino de Luanco, valoró positivamente el punto por el hecho de volver a sumar tras la derrota contra el Pontevedra. Manel precisó que “el fútbol no es el que mejor juegue, son las áreas”.

Planteamiento. “Lo más idóneo para jugar hoy era hacerlo con cuatro atrás y dos centrales. Nos hemos defendido bastante bien. Cuando te pones por delante cambia la cosa, pero deberíamos haber tenido más posesión de balón, nuestros jugadores tienen calidad para hacerlo y para hacer frente a cualquiera en esta categoría”.

Errores. “Te hacen un gol en una pérdida en una contra y acabas sufriendo. Ellos también tuvieron el error del gol. Sabíamos que nos iban a asediar a balón parado, pero el fútbol no es el que mejor juegue, son las áreas, el que mejor compite, y pasando una segunda parte mala al final incluso tuvimos una ocasión para ganar”.

Punto bueno. “Cuando no puede ganar un partido no lo pierdas tampoco. En el descuento tuvimos una ocasión clarísima y pudimos ganar. Hay que valorar el punto, también por contra quién juegas, el Compostela, uno de los favoritos para estar arriba. Veníamos de perder contra el Pontevedra y para nosotros puntuar es limpiar cabezas ante un Compostela no ha perdido. El equipo puede dar más de sí y lo vamos a dar, tenemos jugadores para ello”.