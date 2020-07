“Nosotros ya merecíamos estar en Segunda División B”

Antonio Quinteiro, presidente de la SD Compostela, sueña con conseguir, al fin, el ascenso a Segunda B en Balaídos. Con plena confianza en el equipo, y aun consciente de que el Ourense CF no lo pondrá fácil, aguarda un salto de categoría con el que seguir creciendo, siempre de la mano de la ciudad, y tras una temporada en la que el coronavirus ha afectado a los ingresos.

Después de meses sin competir, ¿le dejó satisfecho la actuación del equipo en la semifinal?

En las condiciones en que se jugó el partido, un día de calor, y en un campo exigente para la condición física, aparte de meses sin competir, jugándotela a vida o muerte, el equipo empezó muy bien. A los veinte minutos ya estábamos ganando 2-0 y es normal que después haya un poquito de relajación, pero el equipo gestionó perfectamente el tiempo, el resultado y los esfuerzos. El Barco tuvo minutos con más intensidad hacia el final, pero con los cambios que hizo Yago el equipo tomó otra vitalidad de medio campo para arriba y llegó ese tercer gol, que nos dio la tranquilidad. Tenemos que valorar todo el esfuerzo que hizo el equipo y ahora tenemos que confiar en que estén más preparados mental y físicamente para el partido del sábado, porque el Ourense CF tiene un equipo muy experimentado y con un potencial físico muy importante.

¿Qué teme más de la final: el rival, el calor, el tiempo sin competir...?

Las condiciones de calor van a ser para todos igual, independientemente de que ellos estén acostumbrados a entrenar con más calor, porque en Ourense hay una temperatura superior al resto de Galicia. Es una final, donde Ourense y Compostela quieren estar en Segunda B el año que viene, y el Compostela no quiere seguir jugando partidos para ascender, sino que quiere hacerlo este fin de semana. Va a ser un partido muy similar al que jugamos en la Copa Federación, un partido de mucha exigencia, muy buen nivel y mucha disputa.

Después del descenso a Tercera, cuando Yago Iglesias llegó al Compostela, en 2016, se dijo que este iba a ser un proyecto a medio-largo plazo. ¿Se imaginaba en este punto cuatro años después, o vamos por delante o por detrás de lo aguardado?

Visto los resultados de las tres temporadas anteriores, los play-off y todo lo hecho durante el año, nosotros merecíamos estar en Segunda B ya. Después del descenso dijimos que reestructuraríamos todo, que iríamos con más calma, trabajando con gente joven, con futuro, del entorno de Santiago y de Galicia en su mayoría. Lo estamos cumpliendo y esperemos que este año el premio nos llegue a todos.

¿Es optimista en que así va a ser?

El trabajo que ha hecho Yago y todo el cuerpo técnico ha sido muy bueno y merece el premio. Confiamos en que sea este año y que podamos seguir creciendo en Segunda B. Y luego, en los próximos tres o cuatro años prepararnos para ver si podemos seguir dando pasos adelante. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos deportivos, organizativos, de proyecto... pero lo que sí vamos a necesitar es un esfuerzo mucho mayor de parte de la ciudad. Este no es un proyecto de Antonio Quinteiro, este es un proyecto de ciudad. El Compostela necesita los apoyos del sector empresarial para poder hacer frente a las temporadas en Segunda B, porque los gastos ahí son mucho mayores. Ojalá la ciudad responda y dé el impulso que el Compostela tanto necesita. Tenemos buenos apoyos, un grupo de empresas muy comprometidas con nuestro proyecto, pero necesitamos que se sigan sumando empresas que quieran que el Compostela esté más arriba. No solo nos basta que por la calle nos digan “a ver cuándo estamos en Segunda”, sino que también es necesario que digan “aquí estamos nosotros y vamos a Segunda”.

¿Qué importancia le otorga a subir a Segunda División B desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que los gatos serían mayores, evidentemente, pero también su visibilidad y posición para negociar ayudas y patrocinios?

Nosotros lo que tenemos que hacer es ajustarnos a las ayudas que tengamos el próximo año, en el presupuesto que podamos cumplir y cubrir. Si nuestros ingresos por ayudas de la ciudad aumentan, el proyecto podrá ser mejorado. Estamos haciendo un gran esfuerzo, visitando empresas, involucrando al club con la ciudad, que es lo que podemos hacer.

Esta temporada ha dejado pérdidas en muchos equipos, teniendo en cuenta que muchos patrocinadores no pudieron seguir ayudando más allá de marzo. En su caso, en el que el curso está durando un año completo, ¿han podido salvar la campaña a nivel económico?

Hay empresas que aunque quieran no pueden. Nosotros tenemos un gran número de empresas del sector de la hostelería, uno de los sectores más afectados, y no se nos ocurre llamarlos para pedirles que cumplan el compromiso que tienen con el club porque sabemos las dificultades por las que están pasando. Algunos de ellos han cumplido, y eso lo agradecemos enormemente, y a los que no han podido, los entendemos, no tenemos nada que decir. Pero tenemos otras pérdidas por no jugar, como son las entradas en los partidos de casa y el play-off. Desde luego que no vamos a cubrir todo el presupuesto, por las pérdidas que hemos tenido de ingresos, pero vamos a cumplir con todos los compromisos, lo estamos haciendo, la directiva tiene que responder a esa falta de ingresos para cumplir todos los compromisos.

Este curso ya partían con un presupuesto menor, y aún así han llegado piezas de mayor caché que otros años. ¿Cómo lo explica?

Esa es una labor del director deportivo, que sabe perfectamente como convencer a los jugadores. Él ha sido futbolista profesional, conoce el entorno de Santiago y toda la comarca, y cuando habla con los jugadores, habla su mismo idioma. Esa es una labor que le debemos a Manu Castiñeiras. Si él ha convencido a jugadores de peso que puedan venir aquí ajustándose a la postura económica que tiene el club eso es de felicitárselo.

Hablando no ya del plantel, sino del banquillo, ¿sería Yago Iglesias el entrenador en Segunda B?

Sí, por supuesto. Nosotros ya estamos trabajando de cara al próximo año, ojalá que sea en Segunda B, y ya desde este sábado. Desde luego que queremos continuar con Yago Iglesias y con todo su cuerpo técnico. De eso no tenemos la menor duda. Después de hacer una buena temporada seguramente tendrá propuestas de otros clubes y él tendrá que valorarlo, pero desde luego que nos gustaría que continúe creciendo con nosotros y que se dé la oportunidad de probar Segunda B, creo que está preparado para afrontar las temporadas en Segunda B y ojalá que sea con nosotros.