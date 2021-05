‘Noticia’, favorito en el Maeloc Nacional de J70 en A Coruña

La bahía de A Coruña acoge desde hoy el Campeonato de España de la Clase J70, un Nacional organizado por Marina Coruña y el Real Club Náutico con el apoyo de la Clase J70 España. Con representación de los mejores barcos del país de su clase, acuden aspirantes de Asturias, Cantabria, Cataluña, Valencia, Murcia, Baleares, Madrid, Andalucía, Canarias y de toda Galicia así como por su condición de abierto, también de Portugal, Finlandia y México. El listado podría ser más amplio, pues hasta cuatro monotipos de Inglaterra retiraron su inscripción por las trabas sanitarias motivadas por la pandemia.

En total serán nueve mangas, y mientras se celebren seis o más cada barco podrá desechar su peor puntuación.

La flota más numerosa será la gallega, con Abril Verde de Luis Pérez Canal, Abril Rojo de Jorge Pérez Canal, Marnatura de Luis Bugallo, LaGuardia&Moreira de Gonzalo Araújo, Valmy Atlántica de Alberto Figueira, Marclas21 de Guillermo Alonso, Sogacsa de Sancho Páramo y Pazo de Cea Ramón Ojea de la zona sur, así como Solventis-Esdlanzarote de Malalo Bermúdez de Castro y Correa-Kessler de Toni Ardá.

El gran favorito es el Noticia del RCM de Santander que lo ha ganado casi todo en las dos últimas temporadas. Por parte de la Comunidad Valenciana acuden dos J70 muy potentes: Let it be de Juan Carlos Boronat de Denia y el valenciano Spirit of Aginet. Cataluña cuenta con el Bodega Can Marlés con Jorge Martínez Doreste y las baleares tienen en Nauti.Net de Pedro Marí del Real Club Náutico de Palma su opción a la victoria.

Autolica-Tropicfeel del RCN Gran Canaria de Las Palmas, con Luis Martínez Doreste de patrón, estará también en línea de salida, pero la presencia canaria es muy numerosas en otros J70 con el lanzaroteño y también mundialista Alfredo González al frente del Solventis, entre otros.

El campeón de España de Finn, el herculino Miguel Fernández Vasco navegará en el Bosch Service Solutions con tripulantes del Viva México. Vasco Serpa estará en el SailCascais de Portugal.

Abierto al público. El Nacional contará con una oferta de ocio para que los ciudadanos puedan acercarse a Marina Coruña. El Village Mar de Maeloc acogerá a todos aquellos que quieran disfrutar de cerca la competición, con una oferta gastronómica de primera línea.