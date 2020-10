Novos grupos na Preferente e idea de comezar o 29-N

Santiago. Máis do 60% dos clubs da Preferente Galicia manifestaron na xuntanza o seu desexo de comezar a tempada. A esta porcentaxe podemos sumar o 13% de clubs que teñen dúbidas e que optaron por non dar a súa opinión agora, pero que tampouco se posicionan en contra de comezar a competición.

Os clubs mostraon durante a reunión a difícil situación económica que están a vivir despois de moitos meses de inactividade, polo que piden ao goberno autonómico que flexibilice as medidas de prevención para poder facer fronte a determinados gastos.

A Federación xa está a traballar coa Secretaría Xeral para negociar esa flexibilización das medidas para o fútbol afeccionado e tamén algunha posible colaboración desde a Administración para que os clubs poidan facer fronte ao protocolo.

Quedou moi claro que o fútbol galego é contrario ao uso da máscara na práctica do fútbol. O 100% dos asistentes votaron en contra do uso da máscara e prefiren medidas alternativas, pero sempre que non supoñan un custo engadido para as xa delicadas arcas dos clubs. Neste sentido, piden colaboración no caso de que a alternativa ao uso da máscara sexa realizar test cada catorce días.

Igualmente, agardan os clubes flexibilidade en temas como xogar con público nas bancadas, respectando a distancia de seguridade, ou no uso dos bares nos estadios, sempre con prevención. e. m.