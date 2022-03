Núcleo de adestramento especializado para surf

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, e a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, presentaron este venres Núcleo de Adestramento Especializado (NADE) da Federación Galega de Surf en Nigrán como un novo fito da tecnificación do deporte galego. Neste sentido, Lete Lasa definiu ao NADE como “o centro de excelencia e tecnificación de todo o surf que se fai en Galicia... 35 anos despois da inauguración do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, seguimos medrando con novos centros satélite que garantan futuros éxitos do deporte galego”, apuntou. O NADE de surf foi bautizado pola federación como Calidade Surfing. Lete Lasa, agradeceu o traballo da Federación Galega de Surf e de todo o tecido do surf galego.s. Manuel Fernández López, Sebastián Baamonde Amenedo, Martín Fernández González, Iván Rodríguez Portas, Lucía Martínez Bermúdez e Claudia Prieto Sapena son os seis surfistas galegos de entre 14 e 18 anos do proxecto. En decembro do ano pasado recoñecéronse outros cinco NADE correspondentes ao Club Kayak Tudense, o Club Boxeo Kick Boxing, a Federación Galega de Hóckey e a Federación Galega de Squash cun investimento da Xunta de ata 150.000 euros. REDACCIÓN