“Nuestra idea y la del club tiene que ser asegurar la permanencia”

Con su gol ante el Racing de Ferrol Álvaro Casas contribuyó a mantener a raya los puestos de descenso. Ese tiene que ser el objetivo en el que se tiene que central el Compostela, aboga el capitán, que alaba que su equipo compita de tú a tú con conjuntos superiores sobre el papel.

Una vez que ya han pasado 24 horas para poder analizar el encuentro contra el Racing de Ferrol, ¿qué sabor le dejó el punto conseguido?

Visto cómo fue el partido y las sensaciones que tuvimos dentro del campo el punto es bueno. Más aún por la semana que tuvimos, con el positivo de Gabri, que no pudo entrenar, las bajas... Hay que valorar que tengamos un punto más.

Debido a esas bajas Yago Iglesias tuvo que echar mano de hasta cuatro juveniles para completar la convocatoria. ¿El hecho de tener una plantilla tan corta puede perjudicarlos en ocasiones como esta?

Tener una plantilla corta tiene sus pros y sus contras. También sirve para tener a todo el mundo enchufado, pero cuando tienes a tres o cuatro jugadores con los que no puedes contar el fin de semana se nota. Otros equipos tienen más fondo de armario que nosotros, pero creo que nosotros juegue quien juegue está cumpliendo.

Contra el Racing se estrenaba como goleador esta temporada, y además sirviendo para sumar un punto. Aunque lo suyo no es la faceta goleadora, marcar siempre gusta.

Claro que gusta, pero yo hubiera cambiado el gol de ayer por haber ganado el partido. Estoy contento, porque además venía de un par de partidos en los que estaba recuperando sensaciones tras la lesión. Estoy contento por haber ayudado al equipo a sumar un punto.

Esta vez tenían que hacer frente a un equipo con un entrenador nuevo. ¿Se encontraron con un partido muy diferente al que esperaban?

En un vestuario cuando llega un entrenador nuevo todo el mundo aprieta. Los que son titulares aprietan porque no quieren que les quiten el sitio, y los que no juegan ven una oportunidad nueva para hacerse con un hueco en el once. Siempre se revoluciona todo un poco cuando llega un entrenador nuevo, yo lo sé por experiencia. Eso ayuda a que el equipo suba una marcha. Pero a nosotros no nos tiene que descolocar, a veces hay que pararse y ver lo que estamos haciendo.

Y lo que están haciendo es, al menos por el momento, mantener las distancias con los equipos que ocupan posiciones de descenso e incluso codearse con los que luchan por los puestos de arriba.

Tenemos veinte puntos, quedan cuatro partidos para acabar la primera fase y este fin de semana el Racing de Ferrol era un equipo que hizo un proyecto para ascender a Segunda División. Que compitamos contra esos equipos y que no nos veamos inferiores a ellos dice mucho de este grupo.

El partido contra el Racing, ¿fue uno de los más físicos que han tenido que disputar esta temporada?

Físicamente ellos están un punto por encima de nosotros, ya no por estado físico, sino en cuanto a genética: altura, fuerza... Al igual que ellos hay otros equipos que también son superiores a nosotros en ese campo, pero nosotros tenemos que aprovechar nuestras armas. Si vamos a chocar, a duelo, a juego directo con esa gente no vamos a conseguir lo que queremos, nos tenemos que adaptar. A mí el Racing fue uno de los equipos que más me gustó, tanto en la ida como en la vuelta.

El Racing apostó fuerte en verano, al igual que otros equipos que se reforzaron con grandes nombres. ¿La forma de contrarrestar esas individualidades pasa por actuar siempre como un grupo?

Aunque tenemos individualidades que sobresalen nuestra fuerza es el grupo y el equipo, si nos salimos de ahí nos vamos a equivocar. Estamos trabajando todos juntos y es como tenemos que seguir, con el estilo de juego que nos pide el míster, y a partir de ahí intentar sumar cada uno lo que pueda e ir todos a una. Es por eso por lo que estamos ahí, no por otra cosa.

Declaraba Yago Iglesias tras el partido que disputar el último choque de la jornada los había condicionado. ¿Lo notaron sobre el campo?

Cuanto estás jugando te olvidas un poco de todo, pero cuando llegamos al vestuario y se iban dando los resultados veías que empezabas la jornada tercero y si perdías contra el Racing estabas casi en descenso.

Finalmente se colocaron cuartos, a un punto del tercer clasificado y con tres sobre el descenso.

Nosotros nos tenemos que centrar en dejar a cuatro equipos por debajo. La idea del club y la nuestra tiene que ser esa, asegurar la permanencia en Segunda B y después ya Dios dirá lo que pasa, pero si pensamos en otras cosas creo que nos estamos equivocando.

Aunque suene a tópico, da la sensación que todo se va a decidir no ya en la última jornada, sino incluso en el último minuto de juego.

Estoy seguro al cien por cien de que se va a decidir en la última jornada, tanto por arriba como por abajo. Además, aún hay partidos aplazados que tienen que jugarse. Cuando se jueguen todos, en las dos últimas jornadas ya se verá cómo está todo, pero estoy seguro de que hasta la última no se decidirá nada.

El domingo visitarán al Pontevedra (17.00 h), con un técnico recién llegado. Al equipo lo conocen, y a Luisito, también. ¿Qué rival prevé?

Luisito no es nuevo en el club, ya ascendió con ese equipo a Segunda B y jugó un play-off a Segunda. Son jugadores de grandísimo nivel, ya no solo de Segunda B, sino de una categoría más. Son equipos que en cuanto a fichajes tienen otro mercado diferente al que podemos tener nosotros, pero esto va de lo que pasa en el campo, y nosotros estamos compitiendo bien. Hay que tenerles respeto, nunca miedo. Hay que salir a competir, a por los tres puntos, y si logramos traerlos de Pontevedra habremos dado un paso muy grande hacia la salvación.