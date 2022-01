Nuestra Liga es atractiva

UNA SUPERCOPA DE España con sabor internacional. Se mostró al mundo que el fútbol de nuestra Liga es de los mejores en juego y en organización. Nuestra Liga sigue siendo atractiva. Los veteranos del Madrid y los noveles del Athletic se portaron, aunque llegaron pocas veces a las áreas siguen dando buenas señales y avisan de que siguen aquí y de que hay que contar con ellos para los siguientes envites, mucho mérito tienen los de Bilbao. Por la tarima de los trofeos pasaron muchos a recoger medallas, vi que el Madrid tiene un cuerpo de técnicos y de asistentes numeroso, para que a los artistas del balón no les falte de nada, así también da trabajo y emplea a mucha gente.

En la Supercopa, enseñó la pasión que desencadenan Madrid y Barça, nada que ver ni comparar con la otra semifinal. El fútbol es pasión y hay que entenderlo como tal, no le matemos esa esencia. Volveremos allí, porque hay acuerdo hasta el 2029 y de paso traemos un pellizquito.

La asistencia a los partidos de Arabia lo deja claro, con un Barça-Madrid de impacto. Llegaron con dinámicas diferentes, pero todo se iguala en este tipo de partidos. Comentan que ganó el fútbol, que triunfó el Barça, que está de vuelta y el trofeo para el Madrid, todos contentos.

Lo que mueven y atraen las figuras da para varios capítulos. Andan con necesidad de ganar. Con esa necesidad de gloria, no se pueden permitir la no victoria, cuando la no victoria es hermana del triunfo, ellos, las figuras, no pueden ser como son sino como tienen que ser. Siempre se les pide ganar después de ganar. La situación da para debatir y es bonito hacerlo desde la ignorancia, porque sólo unos cuantos parece que saben de esto, yo no me atrevo a valorar lo que desconozco.

En cuanto a la competición, me llama la atención esta mezcolanza de partidos: Supercopa, Liga y Copa del Rey, en un fin de semana de enero. Algo insólito. Tengo descontrol del momento de la temporada en que nos encontramos.

La saturación de partidos invita a marcarse un límite. Los jugadores se cansan, se lesionan, están más en los aviones que entrenando. Ahora se suma la Copa de África y los partidos más allá del Atlántico. Hay despoblación en varios equipos, sus jugadores vuelan a las competiciones internacionales. Los patronos los pierden para tiempo. Que los devuelvan enteros.

Mención aparte merece lo que pasó en Sevilla con esa suspensión y reanudación a puerta cerrada del partido de Copa Betis-Sevilla, seguramente todos tenéis información del triste incidente. Todo parece que no acaba ahí, porque la rivalidad se lleva más allá del verde. Con tanto estimular a la afición se les va el asunto de las manos. Prepárense para seguir escuchando cruces de opiniones y de acusaciones de un lado a otro. Deberían aprovechar el motivo, el momento y la oportunidad para dar ejemplo de cordura y de buena vecindad. Todos se creen con derecho a la verdad, pero hubo un ejecutor y muchos culpables. La reanudación fue sin público con el Sevilla para casa y el Betis pasando de ronda. Se acabo la eliminatoria y sigue la disputa en los medios y en los despachos.