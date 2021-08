“¿Nuestro papel? Ser un ‘hueso’, un competidor muy duro cada jornada”

José Luis Lemos inicia su tercera temporada (segunda y media, en realidad) al frente del Bergantiños FC, al que subió la pasada temporada la Segunda RFEF: un ascenso muy anhelado en Carballo. Técnico, club y afición aguardan esperanzados el comienzo de la liga.

¿Qué sensaciones le va dejando la pretemporada?

Una pretemporada de mucho trabajo, de acoplar en el equipo, sobre todo, a los futbolistas nuevos; yo creo que compitiendo bien y progresando en lo que queremos, más allá de los resultados de pretemporada, que no tienen mucha importancia.

¿Prima la continuidad?

Renovamos a once jugadores de los 19 que teníamos e incorporamos a nueve. Al cambiar de categoría es lógico, querer reforzar la plantilla y hacerla más competitiva.

Los refuerzos además serán importantes, se supone.

Hay un poco de todo. Creo que hemos fichado buenos jugadores sub-23, que era un poco la idea que yo tenía: van a dar, creo yo, muy buen nivel en la plantilla. Y después gente con algo más de experiencia, como Blas, Brunet o Uxío. Una combinación de juventud y experiencia.

Con todo eso, ¿qué papel jugará el Bergantiños en Segunda RFEF?

Hay que darle el papel de que va a ser un hueso, un competidor duro cada semana. No vamos a renunciar a nada ni nos vamos a poner un objetivo de mínimos. El objetivo es competir cada domingo.

O sea, de entrada ni la permanencia ni luchar en zonas más altas...

No, no. De entrada ponerse objetivos de mínimos no es bueno: puedes caer en el conformismo; y ponerte objetivos demasiado altos cuando no son reales, tampoco es bueno. Nosotros cuando teníamos que ascender lo dijimos, ahora no es el caso. A competir cada fin de semana y ver dónde nos vamos situando.

Lo que sobra en Carballo es ilusión ante un año histórico.

Sí. Se respira muy buen ambiente. Muchas ganas, mucha ilusión, mucho trabajo de todo el mundo, todos implicados en el club, la plantilla, el cuerpo técnico... es la novedad después de tantísimos años sin estar fuera de Tercera. Todos queremos hacer un buen papel.

Aunque hay que alertar de la dureza de la categoría.

La categoría la veo muy igualada: si no eres capaz de dar tu mejor nivel vas a sufrir muchísimo, y si eres capaz de darlo, probablemente consigas buenos resultados. Creo que hay un abanico muy amplio de equipos que vamos a estar muy nivelados, y la regularidad durante el año marcará la diferencia.

¿Le concedemos al Pontevedra el papel de favorito, quizá?

Para mí, sí. Con el Salamanca y el Avilés. Creo que esos tres equipos son los que pelearán por el título.

¿Cómo ve al Compostela?

Bien, con una línea continuista, es cierto que con un nuevo entrenador, al que conozco bien porque fue futbolista mío en el Cerceda. Va seguir esa línea que tenían marcada entre Yago Iglesias y él. Es un equipo que en muchos aspectos es un espejo para los debutantes en la categoría, en cuanto a tener una idea clara, no tener miedo a los rivales y competir cada día. Creo que así seguirá.

¿Qué recuerdo tiene de Rodri como futbolista?

Era un jugador complicado, ya se lo digo yo siempre (risas). Seguro que ahora se acordará de lo que yo le contaba: ahora como entrenador lo verá de otra manera. Tenía mucha calidad, muy buen pase. Yo lo entrené en la parte final de su carrera: era muy profesional, muy implicado pero un poquito veneno.

Supongo que como jugador ya se le veía que podía ser buen técnico.

(Más risas) Se le veía que quería ser entrenador, ahora vamos a ver si es bueno o no, que yo creo que lo va a ser: le gusta mucho, y trabaja mucho. Tengo muy buena relación con él. Sí se le veía que en los partidos estaba pendiente de muchas más cosas que de su posición nada más; lo veías preocupado por las cosas que tenía que hacer el equipo; esa inquietud más allá de responsabilizarse sólo de su posición.

¿Cómo se ve, una semana y media antes, el debut en Langreo?

Estamos más pendientes de cómo vamos a llegar nosotros, no tenemos gran información del rival. No es lo mismo que cuando la temporada esté avanzada. Sabemos que es un rival muy fuerte en su casa. Cada domingo hay que buscar tres puntos, es una carrera de fondo.

Siempre digo que usted es toda una garantía como entrenador, espero que no me deje mal.

(Risas) Voy a intentar no dejarte mal, sobre todo por mí...