Nueva etapa: Álex Fernández camina solo ya en el Obra

Álex Fernández ahora camina solo. Suena a canción de los 80, a novela para leer con el abrigo de la manta una tarde de invierno, pero lejos del romanticismos o de ñoñerías -dirán muchos- solo se trata de describir la nueva situación dentro de un cuerpo técnico del Monbus Obradoiro poco acostumbrado a los cambios.

El cansancio más mental que físico, la necesidad de dar un giro a su etapa profesional, llevaron a Tomás Richartz, después de once campañas en el club, a echarse a un lado y dejar su labor de fisioterapeuta en el conjunto compostelano en las manos, nunca mejor dicho, de su compañero en los últimos tres años. Fue él quién lo enroló en la aventura, quien hizo la llamada cuando creyó en 2018 que necesitaba ayuda para cuidar los cuerpos de los jugadores del equipo ACB, y quien le cedió este verano el testigo, convencido de que no podía tener mejor sucesor.

De Tommy Álex Fernández ha heredado su carácter discreto, su sonrisa eterna, su empatía y sobre todo su rigor en el trabajo y su profesionalidad - “Yo admiro de él que es muy buen tío y que ha estado 11 años aquí. Es muchísimo tiempo, tenía muchísima experiencia en este trabajo que al final es lo más importante. Los conocimientos también, pero el saber manejarte, controlar todas las cosas es clave”, aporta- también su manera serena de enfrentarse a cada circunstancia. “Aquí no hay milagros, se trata de aplicar el sentido común. Sabemos lo que ocurre en el cuerpo a nivel fisiológico y acompañamos la lesión y todos los temas para que la recuperación se produzca de la manera correcta, no entorpecer y facilitarla. Pero milagros no hay”, reitera el vigués, defensor de que por encima de las nuevas técnicas debe primar “lo básico, lo fundamental” de un oficio que aprendió a valorar y admirar desde su etapa como jugador. “Bueno, yo jugaba al baloncesto, jugadores son estos”, señala apuntando hacia la pista de juego.

Porque en esos giros que da la vida, fue la invitación del CB Rosalía a un circuito sub-20 lo que le llevó a conocer a Tomás a través del entrenador Ángel Castro. Después llegó su fichaje por el equipo colegial en su primer año sénior, sus tres temporadas en Marín tanto en EBA como en LEB Plata, donde logró el ascenso a Oro, y la retirada ya en el VGO Vigo. “Lo echo de menos un montón. El verano aún me lo paso jugando pachangas. Si no fuera por el trabajo no lo hubiese dejado ni de broma”, confiesa.

agradecido. Hasta llegar al Obra había rechazado alguna oferta de equipos de fútbol de Tercera pero fue hace cuatro años cuando “Tomás se acuerda de mí. Me lo vende muy bien para convencerme aunque lo tenía fácil. Le estoy súper agradecido”, declara.

Y es que Álex asume que como en toda profesión “cuando comenzamos a trabajar y vemos el día a día a veces te llevas alguna decepción pero no es mi caso, estoy contento, si me quejo yo también... No me puedo quejar”, deja claro. Y más con el recibimiento que tuvo en el club santiagués: “Hay cosas que más o menos te esperas o ya te imaginas cómo pueden ser pero otras no, como el trato con el cuerpo técnico. Al final es un grupo de gente a la que llevo tiempo admirando como Moncho, como Gonzalo que también me entrenó en una selección gallega cadete, y luego los veo trabajar y son gente muy cercana”.

“Soy consciente de la responsabilidad que tengo. Para que los chicos rindan tienen que estar sanos”, aunque su tarea va más allá: “Cuando un chico entra en un vestuario y no está pasando un buen momento o una buena racha te lo cuenta como si fueras un compañero más y hay que saber estar ahí. Somos un nexo entre el vestuario y los entrenadores también. Es una confianza que se gana con el día a día, porque pasamos mucho tiempo juntos y no es una relación solo profesional. Hay algunas muy especiales”.

¿Y el ex escolta se pone nervioso en los partidos? “Los veo queriendo que acaben con todos sanos y sin lesiones, es lo importante”, se sincera.