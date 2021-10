Nueva oportunidad para Villestro y Victoria FC

1.ª nacional femenina LA SD Villestro y el Victoria FC se suben de nuevo al autobús en una 5.ª jornada de la 1.ª División Femenina en la que ambos proyectos buscan sumar puntos que los alejen de la parte baja de la clasificación. Las primeras en intentar conseguirlo serán las pupilas de Pere Tobaruela que esta tarde (16.00 horas), visitan al Deportivo B, octavo en la tabla. “É un dos mellores equipos do grupo co trato do balón, e conta cunha serie de xogadoras de primeiro nivel. Será un partido costa arriba para nós pero imos ver se podemos, polo menos poñerlle as cousas difíciles”, subraya el técnico, feliz de que se vayan recuperando las lesionadas “con que o panorama e as aspiración de puntuar por primeira vez creo que irán cambiando”.

También como visitante afronta el Victoria FC su duelo de este fin de semana, en su caso el domingo a las 12.00 horas ante el CD Olímpico de León, cuarto en la tabla. “El equipo está anímicamente muy bien, cogiendo buenas sensaciones en estos últimos partidos”, afirma Chivi García. El técnico reconoce que se miden a un “plantel muy equilibrado en todas sus líneas, pero creo que podremos tener el balón en muchos minutos del partido y eso nos va a beneficiar en un campo de grandes

dimensiones”. Laura Alonso y Beli serán baja para esta cita. c. guillén