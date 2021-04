Nuevo reto para el Santiago: luchar a pesar del descenso

Consumado su descenso matemático a Segunda B, al Jerubex Santiago Futsal le restan tres partidos en Segunda y quiere demostrar su competitividad hasta el final, empezando por el de hoy. Recibe en Santa Isabel a ElPozo Ciudad de Murcia (17.00 horas). “Loitaremos polo noso escudo sempre!”, proclama el club en las redes sociales, y bajo esa máxima afronta el duelo ante un adversario que se juega la permanencia.

Ya no podrá conseguirla el Santiago, que selló su adiós a Segunda el pasado sábado, con su tropiezo ante el Colo Colo Zaragoza (3-2) decidido en el último segundo. Fue la puntilla, porque el grupo ya asumía desde la semana anterior que la salvación era prácticamente una quimera, después del doloroso tropiezo contra el Bisontes de Castellón (2-3).

“A nivel mental la semana dura fue después del Bisontes, la de preparar el partido de Zaragoza. Se notó un bajón en el día a día en cuanto a confianza, a dinámica diaria. Esta semana, dentro de la tristeza de los primeros días, hemos asimilado la situación”, reconoce David Rial, entrenador del Santiago Futsal. Para el encuentro de esta tarde no podrá contar con Alán, baja por un esguince de tobillo.

Mantener el espíritu competitivo en las tres jornadas restantes es el gran desafío del conjunto blanco, aunque Rial se muestra convencido de que el nivel de motivación no sufrirá un bajón. “Es otro reto que nos plantea la temporada. Hemos vivido muchos retos, primero el de adaptarnos a todas las circunstancias que tuvimos al principio, después el de resolver una situación tan complicada con tan pocos puntos, y ahora nos toca una situación compleja, donde ya no tienes opciones de salvarte pero tienes tres partidos por delante y hay que dar la cara incluso mejor que antes”, defiende. “Tenemos dos encuentros en casa, que solo hemos ganado uno y todos queremos volver a hacerlo, y la motivación va a seguir existiendo”.

Abunda el técnico santiagués en que la afición que acuda a Santa Isabel no verá un equipo con los brazos bajados. “Estoy seguro de que no. Hemos sufrido mucho durante todo el año como para llegar a estos tres últimos partidos y dejarnos ir por no tener a mano la salvación. No entra en lo que somos ni en lo que hemos demostrado durante todo este tiempo. En gran parte es responsabilidad mía que eso no suceda, y no va a suceder”, subraya.

La afición es el gran argumento para seguir luchando. “Solo hemos ganado un partido en casa y han sufrido mucho a nuestro lado. Solo hay que ver los mensajes de apoyo una vez se consumó el descenso. Aunque no sea suficiente para conseguir la salvación, ojalá podamos ganar estos dos partidos en casa, acabar con dos alegrías seguidas y empezar a construir lo que venga”, asume Rial.

CLASIFICACIÓN. El Santiago es penúltimo (octavo) en el Grupo D con quince puntos, a cinco de su rival de hoy con nueve por jugarse. Nunca se sabe si en verano un puesto u otro puede marcar la diferencia y esa es otra razón para ganar. “Vamos a tratar de quedar lo más arriba posible porque esta es una categoría convulsa casi siempre y a final de temporada pueden pasar cosas. Por el club, por nosotros, vamos a tratar de sumar el máximo número de puntos posible”, dice el técnico.

Más urgencias tiene ElPozo Ciudad de Murcia, que ve la salvación a cinco puntos. “Se juegan la vida”, admite David Rial, que observa un adversario con talento: “En cuanto a calidad individual son de los mejores equipos de la categoría pero cuando un equipo joven se mete en una situación complicada, luchando por la salvación, a veces el talento no llega”.