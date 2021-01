Nuevo traspié que hunde al Santiago Futsal en la tabla

El Jerubex Santiago Futsal se hunde en la clasificación del Grupo 2 de Segunda y prácticamente dice adiós a sus opciones de evitar la fase de permanencia tras claudicar ante el Unión África Ceutí de Santi Valladares en Santa Isabel (2-3). Es la séptima derrota en ocho partidos y el plantel blanco continúa en la última posición con tres puntos.

Al menos el duelo correspondiente a la tercera jornada, aplazado hace dos meses por los contagios de coronavirus en las filas visitantes, dejó la buena noticia de las reapariciones de Porto y Álex Ares tras sus respectivas lesiones, aunque Dani Blanco se marchó con molestias al inicio de la segunda parte.

El choque arrancó con el propio Álex Ares en el quinteto inicial, aunque apenas hubo incidencias en los primeros minutos. Ambos equipos intentaron presionar arriba a su rival, sin la profundidad necesaria para convertir a los porteros en protagonistas. Aún así, el Ceutí probó a Pedro Liñeira en un par de ocasiones y Cristian intentó un disparo con poco peligro para Dani Cabezón en los minutos iniciales.

Si alguien rondaba más el primer tanto era el equipo visitante, y se demostró en el minuto 8, cuando una gran pared entre Anuar y Sufian en el flanco izquierdo la culminó el primero con un latigazo al palo contrario que terminó en la red. Everton volvió a examinar a Pedro, mientras el Santiago se mostraba tan inofensivo que Brian probó suerte desde la mitad de la cancha, sin éxito.

En el minuto 16, Porto desmostró que su rol debe ser capital en su equipo con una jugada individual que desembocó en un servicio, quizá pase o quizá disparo, que permitió a Cristian firmar el empate en el segundo palo. Poco duró la alegría local porque Everton respondió exhibiendo su talento individual con una acción en solitario que supuso el 1-2: recibió en la derecha, hizo un caño a Alberto y fusiló el balón para que pegase en el palo y entrase en la portería. Se llegó al descanso con mínima ventaja visitante mientras el partido se enfangaba con continuas broncas y disputas.

PELIGRO VISITANTE. Fue mucho más animado el inicio del segundo acto, aunque no precisamente para los intereses del conjunto local, que veía cómo el Ceutí amenazaba con poner tierra de por medio en el marcador. Ya se había ido lesionado Dani Blanco y Everton falló una ocasión con Pedro Liñeira fuera de la portería, pero no erró Smail en el minuto 24, al disparar sin pensárselo tras recibir un saque desde la banda.

Los de Santi Valladares tuvieron cuatro ocasiones claras más, incluyendo un balón al larguero y otro al palo, pero no sentenció y el Santiago Futsal se metió de lleno en el partido gracias a la estrategia, con un chut de Quintás tras un saque desde la esquina que pareció tocar en el portero visitante o en Alán. El tanto dio alas al plantel local, que pidió un penalti de Dani Cabezón a Alberto que no lo pareció, y en las reiteradas protestas vio la doble amarilla David Rial. De nuevo el visitante We Casas se encontró con el larguero y el Santiago lo intentó con el portero-jugador, pero el Ceutí se defendió a la perfección, concediendo únicamente un tiro de Brian.

Santiago y Ceutí volverán a citarse el próximo fin de semana, en esta ocasión en la ciudad autónoma y en el encuentro correspondiente a la décima jornada.