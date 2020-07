O 53.º Rali de Ourense, organizado en tempo récord, gáñalle a carreira á covid-19

Ourense. A sala de prensa do Pazo Provincial acolleu a presentación da 53.ª edición do Rali de Ourense-Ourense Termal que se disputará a vindeira fin de semana e que volverá situar “a Ourense como a capital do automobilismo nacional”. Así o destacou Rosendo Fernández, vicepresidente da Deputación, que estivo acompañado no acto polo tenente alcalde do Concello de Ourense, Jorge Pumar, e por Julio Bouzo, presidente da Escudaría Ourense.

Antes de comezar, a proba xa lle gañou a carreira á covid-19, pois o evento foi organizado, por primeira vez no seu medio século de historia, en tempo récord: un mes. Así o explicou Julio Bouzo, quen agradeceu “o apoio dos dous principais patrocinadores, a Deputación e o Concello, por estaren sempre aí”.

A proba, que contará con 90 participantes, 33 dos cales son pilotos da provincia de Ourense, terá o seu centro operativo no Xardín do Posío, “e homenaxea este ano a toda unha lenda do Rali de Ourense, José Ramón González”, lembrou Rosendo Fernández, quen fixo un chamamento aos afeccionados “para que entre todos poidamos gozar con seguridade e respectando as normativas desta cita”. ecg