O atleta da SD Compostela Amador Pena foi o primeiro en chegar á meta da VII Carreira Dolmen de Dombate

atletismo. As cores azuis e brancas reluciron en Cabana de Bergantiños coa presenza de máis de quince atletas da SD Compostela Atletismo. Amador Pena resultou vencedor absoluto da VII Carreira Dolmen de Dombate e María Tarrío levou a medalla de bronce en categoría feminina. A popular proba reuniu a centenares de atletas que participaron, tanto na de tres quilómetros como na de dez e nas diferentes categorías menores. Entre os atletas máis novos do clube compostelán Iago Mateos destacou na terceira posición da categoría cadete e Marcos Barcala foi o corredor alevín máis veloz. Tamén o atleta alevín Xoel Otero e Xeila Mateos fixeron magníficas carreiras. Patricia Tuñez foi a única das representantes da esedé na carreira curta, que completou en 17:49 (F19). Na proba que acaparou a meirande parte da atención, a dos dez quilómetros, Amador Pena chegou en primeiro lugar con 34:05. Martín Abelenda (M13) e Manuel Castiñeiras (M18) foron os seguintes atletas composteláns en cruzar a liña de meta, por detrás do míster, con 37:33 e 38:42, respectivamente. Antonio Vázquez levou premio na súa categoría ao chegar en terceira posición dos V50M cun tempo de 38:46. Daniel García (M45) en 42:45, Jorge Castro (M56) en 43:32, Laureano Varela (M84) en 46:57, Juan Luis Botana (M105) en 50:17 e Francisco Pena (M128) en 55:36 tamén participaron desta excepcional proba. Como representantes da sección feminina do club, éxitos para María Tarrío, que foi terceira absoluta cun tempo de 44:25. Nuria Mejuto (F13) cun tempo de 51:26 e Malena Amigo (F28) que chegou en 1:02:20, firmaron excelentes participacións. Esta foi, sen dúbida, unha gran xornada deportiva, que rematou cunha cea de equipo en terras da Costa da Morte. Cores azuis e brancas tamén no caixón de podio da XX Rota do Románico do Concello de Pantón, onde Alejandro Montero foi subcampión da proba. O atleta ourensán levou a medalla de prata logo de completar o case 6,5 quilómetros de distancia en 21 minutos e 16 segundos. b.f.