O atletismo galego brinda por un 2022 cheo de boas novas

O inicio do ano 2022 é un bo momento para encherse de boas novas, para repasar as citas ilusionantes que xurdirán no calendario pero sobre todo para repasar o feito nos últimos doce meses, aplaudindo o traballo, o esforzo e os éxitos acadados pero tamén con autocrítica polo que toca mellorar. Na Federación Galega de Atletismo este exercicio xa o teñen feito e sen dúbida, xunto co orgullo por un 2021 excepcional, desde a entidade brindaron nesta Noitevella por unha nova etapa na que se sucedan as alegrías e os triunfos dos seus deportistas.

Pero o listón está moi alto. A cita olímpica deste verán deixou algunhas das novas máis celebradas co foco posto sobre todo na primeira medalla olímpica lograda polo atletismo galego de mans de Ana Peleteiro cun salto de 14,87 m logrado o día 1 de agosto en Tokio que quedará xa enmarcada en lugar preferente na historia do deporte galego.

Pero houbo continuación en Xapón pois tan só unhas poucas datas despois escribíase outro dos grandes momentos para o atletismo autonómico ao lograr Adi Iglesias a medalla de ouro nos 100 m e a de prata nos 400 nos Xogos Paralímpicos. Ambos éxitos representan a mellor das maneiras posibles de celebrar os 100 anos de constitución da Federación Galega de Atletismo neste pasado ano 2021.

Paralelamente a estas fantásticas medallas, dous grandes do atletismo xa como son Adrián Ben e Belén Toimil, xunto a Susana Rodríguez e a Gustavo Nieves no equipo paralímpico, acudían tamén aos Xogos logo de encabezar os ranquins de España tanto nos 800 m como no concurso de peso respectivamente no que ademais Belén lograba un récord nacional con eses 18,80 m. Mención especial ten a presenza da xuíza Dolores Rojas en Tokio cunha actuación que representou a súa terceira designación olimpica (Atenas, Londres e Tokio).

Líderes do ranquin. Tamén foi unha gran tempada para Carmela Cardama que quedou plasmada na súa primeira posición no ranquin dos 10.000 m e segunda nos 5.000. A súa gran actuación vén acompañada polos rexistros no concurso de lonxitude na que tanto Jean Marie Okutu como Leticia Gil continúan ocupando postos importantes na súa modalidade, ao igual que Saleta Fernández en altura e a as xavelinistas Lidia Parada e Carmen Sánchez sen esquecer a Tariku Novales nas probas de ruta.

A marcha segue deparando alegrías ao atletismo galego. Antía Chamosa lograba outro dos grandes momentos do ano ao acadar o bronce no Campionato de Europa sub-23 de Tallín, destacando tamén neste sector Daniel Chamosa, Carmen Escariz e Juan Manuel Morales nos postos de honra da clasificación nacional absoluto.

Un gran futuro. Tamén a Federación Galega presume dun gran número de atletas que desde as categorías sub-23 ata a sub-14 que continúan ca súa gran progresión e evolución. Nomes como Irene Gómez, Marta Neira, Blanca Pereira e Marta Hermida en martelo, Diauo Diallo e Alba Cuns en triplo; Xiana Lago en peso; Antía Otero, Nuno Castro, Ivanna Carolina Román e Paula Piñón en xavelina, deron moitas alegrías ao deporte a nivel nacional e internacional.

Non menos importante son tamén os talentos emerxentes nas distintas probas que revitalizan modalidades como o caso de Belén García e David Vicente nos valos, Jacobo Soler nos 400 m, ou de Ainhoa Reparaz e Antía Pernas nos 100 m.

O deporte máster tamén tivo no ano 2021 unha destacada actualidade con Pepín Rioseco e de Esther Pedrosa entre os cales lograban sumar ata dez récords do mundo converténdose nos dous grandes referentes europeos e mundiais do ano nas súas categorías.

Futuro ilusionante. Un fututo moi ilusionante está por vir cunha camada de atletas de moita calidade. Xela Martínez é o gran estandarte desta nova xeración que vén con moita forza e onde xunto á lucense atópanse, entre outros, atletas da calidade de Alex Sierpes, Sabela Castelo, Antía Otero, Nuno Castro ou Aleksandra Kostenko.