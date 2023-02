O balonmán chega ás rúas da provincia de Coruña

Balonmano. A Copa 5x5 Deputación da Coruña - Balonmán na rúa levará o balonmán a sete localidades da provincia, nun proxecto dirixido a nenas e nenos de 6 a 11 anos. Onte tivo lugar o acto de presentación na sede da Deputación Provincial da Coruña, no que participaron a deputada de Deportes, Cristina Capelán, e o presidente da Federación Galega de Balonmán, Bruno López Molina. Capelán destacou o atractivo desta proposta que, ademais de promocionar os concellos con esta orixinal competición, “saca o balonmán dos pavillóns para que poida ser desfrutado na rúa”. Capelán referiuse “ao importante papel da Federación Galega de Balonmán e a súa aposta de chegar a máis concellos nos que aínda non hai escolas ou clubs estables mediante iniciativas como esta, que permiten unha maior visibilidade a este deporte, achegando o balonmán a todos eses nenos e nenas”. Pola súa banda, Bruno López, agradeceu a aposta da Deputación da Coruña por un proxecto “novidoso e valente, que nos permite darlle visibilidade ao noso deporte escapando dos pavillóns e montando unha gran festa lúdica e deportiva en lugares emblemáticos de sete localidades”. O máximo responsable da FGBm referiuse á primeira proba da Copa 5x5, que se vai disputar esta fin de semana en Carballo, na que contan co apoio do Concello, dos centros escolares e do club Xiria: “Vai ser unha proba de fogo nun pobo que vive o balonmán con paixón”. A.C.