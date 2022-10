O Bicapawn Xacobeo Chess chega por primeira vez a Galicia

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou a pasada mañá na presentación do “Bicapawn Xacobeo Chess Festival”, un encontro internacional de xadrez que aúna a alta competición co espectáculo e o lecer e que conta co apoio de Turismo de Galicia a través da programación do Xacobeo. Terá lugar entre os vindeiros días 19 e 22 de outubro no Museo Gaiás.

Nava Castro indicou que o Gaiás acollerá o Grand Prix no que se espera unha participación de arredor dos 250 participantes de diferentes países, entre eles grandes mestres internacionais, con cinco torneos abertos e moi dinámicos que sumarán centos de partidas. O acceso será libre e gratuíto, coa oportunidade de ver en directo a grandes mestres internacionais en partidas rápidas.

Cabe destacar a singularidade dun evento que non só concentrará en Compostela a grandes nomes da elite internacional do xadrez, senón que tamén apostará por integrar á cidadanía, con especial fincapé no colectivo escolar, que poderá vivir unha experiencia única participando nun torneo infantil sobre un taboleiro xigante. Ten como obxectivo achegar ás novas xeracións un xogo ancestral en pleno auxe e aplicar o potencial do xadrez a valores que abranguen desde a aprendizaxe, a capacidade analítica, a visión estratéxica, o liderado, a concentración e a constancia.

Durante a súa presentación, a directora de Turismo de Galicia destacou a conexión entre o xadrez e Galicia, recordando que grazas ao Camiño de Santiago, este xogo está presente na nosa Comunidade dende a idade media. Neste senso, destacou que esta actividade é unha aposta clara dende a Xunta de Galicia por facer deste Ano Santo un acontecemento internacional e de calidade, permitindo que gracias a elo, Galicia poida vivir unha experiencia única.

Seguimento. As partidas disputaranse en taboleiros con pezas electrónicas e serán retransmitidas en directo e animadas polos grandes “streamers” do momento no ámbito do xadrez, como GM Pepe Cuenca ou IM David Martínez “Divis”. O torneo poderá seguirse a través das súas canles ou de xeito presencial a través das pantallas que se instalarán no recinto do Gaiás.

Ademáis, o gran influencer do xadrez, con máis de 500.000 subscritores nas súas redes sociais, visitará o evento.