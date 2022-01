O CA Santiago fía o seu terceiro podio na Copa Galicia de pista cuberta

Ourense. Atletismo Feminino Celta, en mulleres, e a Sociedad Gimnástica de Pontevedra, en homes, cumpriron co papel de favoritos e proclamáronse campións galegos de Copa Xunta de Galicia de pista cuberta na edición disputada en Expourense. Con este novo título, a entidade do Lérez encadea xa nove títulos consecutivos -14 en ambas categorías-, mentres que as célticas acadan o noveno Autonómico e recuperan a Copa perdida na anterior edición precisamente a mans da Gimnástica.

Excelente a actuación no Club Atletismo Santiago que acadou a terceira posición xeral gracias ao bronce en homes e ao 8.º posto en mulleres. Dentro dunha gran aportación coral dos atletas da entidade compostelá destacaron o terceiro posto nos 400 de Alexis Mingens con MMP, de Roi Rial (filial do Millaraio) no triplo, e do capitán Jorge Puig nos 800. Foron cuartos Mateo Aller en salto de altura, Sebastiá Llodrá nos 60 valados, e o relevo masculino coas postas de Puig, Roberto Trigo, Alexis e Guzmán Carril. Dentro do apartado feminino foi segunda Paula Dobato en triplo salto, e cuartas Manuela Raviña en 60, Lucía Portela no 800 e o relevo composto pola propia Lucía, Noa Piñeiro, Teresa Parrado e Raviña.

É o terceiro podio consecutivo para o Atletismo Santiago na Copa Galicia que disputan os 8 mellores clubes da comunidade.

Récord de Xela. Entre emoción e excelentes actuacións individuais desenvolveuse unha xornada na que volveu destacar a lucense Xela Martínez cun récord de España sub-18 pulverizando a plusmarca nacional en máis de seis segundos.

A proba de relevos volvía ser determinante na definición dos podios que daban na categoría masculina o título á Gimnástica con 92 puntos, seguidos do Real Club Celta con 87 e o terceiro lugar para o Atletismo Santiago que en loita directa co Atletismo Narón finalmente superábao por apenas un só punto.

Nas mulleres tamén axustado triunfo do A.F. Celta por dous puntos de diferenza sobre a Gimnástica de Pontevedra e na que o Ría Ferrol, que marchaba ao fronte da clasificación antes do relevo, finalmente sería terceira. ecg