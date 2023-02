O Campionato de Natación Alevín celebrarase en Santa Isabel

Natación. Os vindeiros sábado día 4 e domingo día 5 de febreiro de 2023 celebrarase parte no Campionato Galego Alevín de Inverno que se disputará na piscina do Complexo Deportivo Santa Isabel, en Santiago de Compostela. O torneo invernal contará coa presenza de 27 equipos e o concurso de 234 nadadores e nadadoras galegos, 125 en categoría feminina e 109 na masculina. AD. Fogar de Carballo e Oleiros tomarán parte cun total de 10 nadadores, que chegan no seu mellor momento de forma; son 6 nenos e 4 nenas que ao longo da fin de semana nadarán un total de 35 probas, 29 a título individual e outras 6 de substitucións por equipos. A.C.