O Campionato Galego Infantil de kárate faise en Santiago o sábado

EN SANTA ISABEL O Campionato Galego Infantil de kárate vai ter lugar o vindeiro sábado 5 de marzo no Pavillón Municipal de Santa Isabel (Santiago) e permitirase a presenza de público nas gradas conforme ao establecido na normativa vixente no momento da celebración do evento. A entrada será de balde. Modalidades:

Kata Individual (técnica e combate nas categorías de masculino e feminino de benxamín, alevín, infantil e e xuvenil. Na xornada de mañá (10:00 horas) haberá competición de kata e kumite nas categorías alevín e infantil na de tarde (16:30 horas, competición de kata e kumite nas categorías benxamín e xuvenil.

A cita vai ter ata 219 deportistas (294 deportistas se contabilizamos as dobres participacións, e dicir, aqueles que compiten nas modalidades de kata e kumite) de ata un total de 27 clubs.

Os equipos composteláns participantes serán o Ávalon-Kai e o Bushi-Kai, aportando á competición 26 deportistas. A competición é clasificatoria para o Campionato de España Infantil.

As probas deste Campionato Galego Infantil de kárate que vai facerse en Compostela poderanse seguir en directo a través da canle de You Tube da Federación Galega deste deporte e na web Karate Scoring. REDACCIÓN