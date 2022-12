O Campionato Xunta de Galicia dos 5K despedirá o ano 2022 en Compostela

ATLETISMO. Baixo a organización da Federación Galega de Atletismo e do Concello de Santiago, as rúas compostelás acollerán a algo máis de 225 atletas das categorías absoluta, Sub23, Sub20, Sub18 e máster no que será o último campionato galego do ano, o vindeiro día 31 de decembro, ás 17.00 horas.

Entre a relación de participantes que tomarán parte destaca a presenza da atleta máster internacional e gañadora da última edición na categoría F55 Soledad Castro do Comesaña S.C. Tamén estarán na línea de saída importantes nomes do noso deporte entre os que destacamos a da olímpica e plusmarquista nacional dos 5.000 m. Julia Vaquero do S.D. Compostela; ou a dos plusmarquistas mundiais Esther Pedrosa do Playas de Castellón e Nemesio Gutiérrez do Atletismo Friol. ECG