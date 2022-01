O campo de prácticas de golf de Silleda abre grazas á alianza co Val de Rois

GOLF A colaboración entre o Concello de Silleda e o Club de Golf Val de Rois permitirá abrir a todo o público interesado o seu campo de prácticas de golf, que ademais acollerá cursos dende o vindeiro mes de febreiro.

O pasado luns o alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, e o presidente do Club de Golf Val de Rois, Ramón Otero, participaron nunha xornada de portas abertas na que tomaron parte numeros veciños de todas as idades. A partir da vindeira semana o campo situado na rúa L estará dispoñible para toda a veciñanza.

Cuiña deu as grazas ao club, que ofertará mellores condicións aos habitantes de Silleda, así como aos propietarios dos terreos pola súa cesión para levar a cabo un proxecto “co que Silleda segue avanzando na oferta deportiva”.

Dende febreiro o club de Rois impartirá clases cun prezo por persoa de 25 euros ao mes e aportando o material necesario, impartidas polo mestre Jacobo González. Os interesados poden inscribirse enviando un correo a info@silleda.gal.

Ademais na vindeira semana estableceranse os horarios de apertura para os veciños que desexen practicar o golf fóra do réxime de clases. O Concello de Silleda será quen se encargue do mantemento do campo. ECG