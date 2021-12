O Campus de Nadal Santi Valladares volve este mes

Santiago. O Fútbol Club Meigas e as Escolas de Fútbol Sala Trasgos organizan unha nova edición do seu Campus de Nadal Santi Valladares despois dun ano de ausencia pola pandemia, bautizado en honor ao director deportivo do FC Meigas. Terá lugar entre o 22 e o 29 de decembro.

A actividade está dirixida a menores de 4 a 17 anos de idade e desenvolverase no Pavillón Municipal de Bertamiráns. Será en dúas tandas, do 22 ao 24 de decembro e do 27 ao 29. O horario do campus será entre as 10.00 e as 14.00 horas, malia que a organización ofrece servizo de gardería para os que o soliciten, de 9.00 a 10.00 e de 14.00 a 14.30.

O prezo por participar na actividade completa será de 110 euros por inscrito, cunha rebaixa de 10 euros para os integrantes dos clubes organizadores. Os que desexen estar só nunha das dúas tandas deberán abonar 60 euros (55 para membros dos clubes).

Ademais de practicar o fútbol sala baixo a responsabilidade do equipo técnico e formativo dos clubes, os participantes terán a oportunidade de desenvolverse noutros deportes como baloncesto, voleibol, balonmán ou colpbol. Os organizadores recalcan que un dos obxectivos fundamentais é fomentar os valores do deporte, en especial a igualdade de xénero e a non discriminación.

A inscrición, con prazas limitadas, está aberta ata o 17 de decembro. Pódese contactar co enderezo electrónico fcmeigas@gmail.com ou no teléfono 621 043 327. ECG