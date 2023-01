O Compostela Atletismo abre 2023 en tres citas

CARREIRAS POPULARES. A SD Compostela Atletismo abriu o ano con tres eventos deportivos e atletas en varias localizacións da nosa terra. En Pontevedra, tivo lugar a quinta edición do torneo organizado polo Club Atletismo Rias Baixas. Cada ano, con distintas probas e a peculiaridade de contar coa visita dos Reis Magos ás pistas, xerando así un ambiente ilusionante para os cativos no pasado día cinco. Ademais, o gañador de cada proba/categoría levou para casa un roscón de reis. Este ano participaron na proba de 200 metros: Amador Pena, que rexistrou 26.42; Santi Dapena, que parou o crono en 25.66; e Jesús Cabo, con 35.86. A maiores, nos cativos, estivo Álex Pena nos 50 metros con 10.18 e na lonxitude con 2.36 metros. Ata Castro de Rei achegáronse un grupo de corredores dispostos a completar os 15 quilómetros que separan a vila de Castro Riberas de Lea, punto de saída, con Castro de Rei, punto final do circuíto. A intensa choiva que acolleu na súa chegada á vila lucense, deulles unh tregua durante o transcurso da proba, na que si tiveron que loitar contra algún que outro refacho de vento. José Sandá (9M) e Manuel Castiñeiras (34M) foron os dous primeiros atletas da SD Compostela Atletismo en chegar á meta, seguidos de Elena Veres, que foi 3ª absoluta e 1ª Sénior, segundo sinala a nota de prensa enviada polo club. REDACCIÓN ECG