O Compostela Atletismo, campión por equipos na proba de Pontecesures

CARREIRAS POPULARES. A SD Compostela Atletismo ven de ser campión por equipos na carreira Popular de Pontecesures por segundo ano consecutivo. E Ainoa Gontán proclámase subcampioa galega Sub20 de Campo a través, parte duna boa estrea do club na primeira proba por equipos do 2023. Un total de 30 atletas da do Compostela competiron polas rúas da vila pontevedresa. Entre outras probas, Amador Pena e María Tarrío venceron na proba 4K e estiveron acompañados por Cristian Danis (1 Sen), Gerardo Cachafeiro (2 Sen), Emilio García (2 MstB), Iván Solis (3 Sen), Jesús Barral (5 MstB), Fernando Paz (7 MstB), Fernando Casal (3 MstA), Javier Miramontes (4 MstA), Camila Romero (2 MstA), Juan Luis Botana (16 MstB), Juan Luis Botana (17 MstB), María Maroñas (5 MstA) e Silvia Fernández (6 MstA). REDACCIÓN