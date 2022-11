O Compostela xoga hoxe na casa ante o Real Avilés

Santiago. A SD Compostela xoga hoxe na casa, ante o Real Avilés (17 horas). E segundo sinala o adestrador do club da capital galega, Fabiano Soares, o rival desta nova xornada “É un equipo que se nota que fixo grandes fichaxes, ten bos xogadores”.

O Compostela marchouse ao parón ligueiro con moi boas sensacións e volveu del da mesma maneira e agora, logo de encadear tres triunfos seguidos, tentará agora prolongar este domingo, na casa, ante o Real Avilés Industrial, esa boa andaina.

En canto o potencial do rival astur. Fabiano salienta “o seu bloque”.

“O Avilés en moi bos futbolistas para esta categoría en todas as liñas do campo, complicados cando teñen o balón. A pesar das súas individualidades, destaco o seu bloque porque é o que fai gañar ou perder partidos.... Tentaremos mover o menos posible a dinámica e estrutura do equipo”. O feito de xogar na casa axuda a ser aínda máis optimistas de cara a hoxe. ECG