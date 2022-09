O Concello de Santa Comba homenaxeará a Guillermo Carracedo

SURF. O surfista Guillermo Carracedo acaba de proclamarse campión de Europa de Paddle Surf no campeonato que se disputou na localidade danesa de Hvide Sande. “O éxito non é nada novo para este mozo con fondas raíces xalleiras xa que conta no seu palmarés con catro campionatos de España e un subcampionato do mundo coa selección española”, indicaron desde o Concello de Santa Comba. Guillermo Carracedo é fillo do investigador e catedrático Ángel Carracedo, que é Fillo Predilecto do Concello de Santa Comba, donde naceu no ano 1955, polo que o seu triunfo en augas danesas foi acollido con moita satisfacción na capital xalleira, municipio no que a súa familia é moi apreciada.

A alcaldesa de Santa Comba, María Pose, quixo felicitar en primeira persoa ó deportista e entablou con el unha chamada telefónica. Guillermo Carracedo comunicoulle á rexedora a súa ledicia polo triunfo e a gran ilusión que lle facía que desde Santa Comba se acordasen de el nun momento tan especial. Cando Guillermo Carracedo regrese a terras galegas intentará facer un oco na súa apretada axenda, xa que está centrado no campeonato mundial, que terá lugar no mes de outubro en Puerto Rico, para achegarse a Santa Comba, donde será obxecto dunha recepción oficial no Concello. ECG